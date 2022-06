Giovanni Moreno y un momento especial, tras ser campeón: cruzó la cancha de rodillas

Este domingo, Atlético Nacional se consagró campeón de la Liga del fútbol colombiano, luego de derrotar al Deportes Tolima 3-4 en la serie y celebrando en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué. Una de las máximas figuras del título fue el experimentado Giovanni Moreno.

El antioqueño volvió al cuadro verde, 12 años después, cuando partió hacia el fútbol argentino, con un único objetivo: ser campeón. Cabe recordar que en el primer ciclo del 'Flaco' en las toldas de los antioqueños no pudo celebrar un título, por la mala racha que atravesaba el club en aquella época.

En este 2022, después de estar mucho tiempo en el fútbol chino, donde se convirtió en ídolo del Shanghái Shenhua, Giovanni Moreno tomó la decisión de volver a Nacional. Un nuevo capítulo en su carrera, a la que pensaba ponerle punto final, desde hace un tiempo.

El regreso no fue fácil. En los primeros partidos no tuvo buen rendimiento y la hinchada lo empezó a poner en duda. Después, como él mismo contó en la rueda de prensa posterior al título, pensó en irse del equipo porque las cosas no estaban saliendo bien. Pero la llegada del técnico Hernán Darío Herrera le dio un respiro, los caminos se enderezaron y finalmente, este 26 de junio, pudo ser campeón con el equipo de sus amores.

Después de la emotiva celebración que tuvieron los jugadores de Nacional, el volante de 35 años, se quedó en solitario en la grama del estadio Manuel Murillo Toro para atravesar de 'arco a arco' el campo de rodillas, robándose las miradas de las de las pocas personas que aún quedaban en la grama del máximo escenario de Ibagué.

Igualmente, 'Gio' confirmó que se quedará en el cuadro verdolaga por un torneo más, siempre y cuando el 'Arriero' siga al frente del onceno campeón para la segunda parte del año 2022.