Golpe a Millonarios: Boyacá Chicó le ganó bien 2-1 y el cuadrangular B sigue abierto

Millonarios no logró asegurar su paso a la final de la liga del fútbol colombiano 2023-I, este domingo, tras perder 1-2 con Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia.

El gol de los azules fue de Alex Moreno Paz, pero los ‘ajedrezados’ lograron remontar con tantos de Wilmar Cruz y Angelo Peña.

En el estadio La Independencia, en Tunja, se hicieron presentes miles de hinchas de Millonarios, quienes llenaron todas las tribunas del escenario deportivo y ‘armaron la fiesta’ para apoyar al elenco ‘embajador’.

Pero Boyacá Chicó conoce su plaza y no se la puso fácil a los azules y desde los primeros minutos buscaron inquietar a la defensa y el arco de los bogotanos, con remates de media distancia.

Aunque después Millonarios reaccionó y ahí fue cuando aparecieron jugadores como Daniel Cataño, Óscar Cortés, Beckham David Castro, y el mismo Larry Vásquez para probar con remates.

De hecho, entre tanta insistencia de los dirigidos por Alberto Gamero, hubo un cabezazo en el área de Juan Pablo Vargas que pegó en la mano de Elkin Mosquera. El árbitro Carlos Ortega no dudó y pitó penalti. Sin embargo, hubo un llamado del VAR y tras la revisión, el juez central revirtió su decisión.

Después de eso, hubo otras jugadas más en ataque de Millonarios que controló de buena manera el arquero Rogerio Caicedo, quien se vio muy seguro bajo los tres palos. ¡Así se fueron al descanso!

Disputa normal por la pelota, entre jugadores de Boyacá Chicó y Millonarios. Foto: Twitter de @MillosFCoficial.

Pero el segundo tiempo comenzó con todo el cuadro ‘embajador’ y tras una buena jugada colectiva al minuto 50, y un centro preciso de Elvis Perlaza, el que apareció en el área fue el joven zaguero central Alex Moreno Paz, quien se elevó y con un cabezazo preciso dejó sin chances al guardameta rival. ¡Golazo!

Todo parecía encaminado para Millonarios, pero este Boyacá Chicó es serio, nunca renunció a sus oportunidades y en un ‘abrir y cerrar de ojos’ remontó el encuentro.

Primero al minuto 64, con una gran jugada asociativa, que finalizó de buena manera Wilmar Cruz. Luego, al 67’, apareció Angelo Peña con un remate potente, de primera, para vencer a la defensa y al arquero Álvaro Montero. ¡Hubo un silencio y preocupación en el estadio!

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero hizo algunos cambios, en la búsqueda de lograr el empate que lo llevara a la final, pero el cuadro local mostró seguridad, temple y mucha entrega en la defensa.

Con este resultado, el finalista del grupo B de los cuadrangulares finales se conocerá hasta la última fecha, aunque los ‘embajadores’ siguen teniendo la chance de con un empate pasar.

Millonarios sigue liderando con 10 puntos, lo sigue Boyacá Chicó con 8 unidades, y aún sin disputar un encuentro, completan la tabla de posiciones América (4 puntos) y Medellín (2 puntos).

En la capital boyacense, el colorido lo pusieron los hinchas de los azules que ocuparon las tribunas del escenario deportivo. Sin embargo, después de 90 minutos y gracias a una reacción vigorosa en el complemento los 'ajedrezados' pudieron darle vuelta al marcador y conseguir tres puntos de oro, para continuar con posibilidades hasta la últila fecha del cuadrangular.

