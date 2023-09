Golpe de Águilas Doradas: le ganó 2-0 al campeón Millonarios y es líder de la Liga II-2023

En el estadio Alberto Grisales, Águilas Doradas 'impuso su ley' y venció 2-0 a Millonarios, por la novena fecha de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Marco Pérez y Jeferson Rivas pusieron a celebrar a los de Rionegro, mientras que Daniel Cataño 'vio el semáforo' y dejó con jugador menos al 'embajador'.

Comenzaron las emociones y el que empezó fino fue Millonarios. A los cuatro minutos Sander Navarro lanzó un centro al área y el arquero José Contreras salió mal, pero terminó chocando la pelota en la humanidad de Macalister Silva.

La visita no bajó el acelerador y al 16’ volvió a llegar, pero de forma más clara, de hecho, fue la mejor opción de la primera parte. Daniel Ruiz recibió una pelota por izquierda y metió un centro. Daniel Cataño bajó la pelota y estando solo frente al arquero ‘dorado’, definió por encima del arco.

La respuesta del local se dio hasta el 32’ luego de un buen remate de media distancia del boliviano Moisés Villarroel y que contuvo de buena manera el golero Álvaro Montero en dos tiempos.

Al 38, el ‘azul’ insistió de nuevo. Esta vez fue un pase desde el costado derecho de Silva al que no pudo llegar Leonardo Castro, pero que si conectó muy sutilmente Ruiz. El arquero Contreras se quedó con el esférico sin problemas.

Ya sobre el final del primer tiempo, Águilas por poco abre la cuenta. John Fredy Salazar centró, Marco Pérez la bajó de cabeza, pero Jesús Rivas no alcanzó a llegar para rematar la pelota.

En la segunda parte, los de casa arrancaron con toda y anotaron en la primera acción. Mateo Puerta se escapó por derecha y lanzó un pase al área que remató de manera potente con pierna derecha, poniendo la pelota en el ángulo del pórtico de los capitalinos.

De ahí en adelante los visitantes intentaron llegar al empate, pero no consiguieron, pues no fueron efectivos en el último cuarto. Los dirigidos por César Farías se defendieron bien y no pasaron mayor peligro.

Los capitalinos se desesperaron y muestra de ello fue la dura entrada de Daniel Cataño sobre Adrián Estacio que le significó la segunda tarjeta amarilla y a la postre su expulsión.

Al 81', Águilas amplió la ventaja y aseguró la victoria. Adrián Estacio remató y en el rebote Jeferson Rivas marcó solo de cara al arco.

Al final no hubo tiempo para más y los 'dorados' se quedaron con los tres puntos.

Ficha técnica:

Águilas Doradas: José Contreras, Mateo Puerta, José Cuenú, Jeison Quiñones, Danovis Banguero, John Fredy Salazar (Jeferson Rivas – 79’) , Jean Pineda, Moisés Villarroel (Oscar Hernández – 68’), Guillermo Celis, Marco Pérez (Wilson Morelo – 80’) y Jesús Rivas (Adrián Estacio – 68’).

Entrenador: César Farías.

Millonarios: Álvaro Montero, Sander Navarro, Andrés Llinas, Jorge Arias, Omar Bertel, Daniel Cataño, Daniel Giraldo, Larry Vásquez (Jáder Valencia – 81’), Macalister Silva, Daniel Ruiz (Edgar Guerra - 86') y Leonardo Castro (Fernando Uribe - 86').

Entrenador: Alberto Gamero.

Goles: Marco Pérez (46’) y Jeferson Rivas (81’)

Expulsados: Daniel Cataño (72’)

Estadio: Alberto Grisales

Arbitro: Diego Ulloa

Incidencias: Millonarios se quedó con un jugador menos, tras la expulsión de Daniel Cataño por una dura falta sobre Adrián Estacio.