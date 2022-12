González Puche: "Iniciamos una acción legal, los jueces dirán si Tulio Gómez se debe retractar"

El director de Acolfutpro se refirió al tema del dueño del América, al que la entidad le solicitó "rectificación por declaraciones injuriosas y calumniosas" el pasado 5 de junio.

Tulio Gómez, dueño del América de Cali, indicó hace dos semanas que los miembros de la Acolfutpro extorsionaban a los clubes y que mentían sobre las deudas que supuestamente tenía el equipo con sus jugadores.

Aunque se pidió formalmente, Gómez no se retractó. Este viernes al respecto, Carlos González Puche afirmó que “hoy iniciamos una acción legal, en su momento los jueces determinarán si se debe retractar o no. Esperamos que los jueces nos den la razón para efectos de poder proceder y poder continuar. Nosotros no podemos, por exigir los derechos de los futbolistas, ser tratados de extorsionistas, y mucho menos de ladrones”.

“Hay otras acciones judiciales que nos permiten buscar que, el buen nombre que ha sido vulnerado, sea reestablecido. Hoy hemos dejado radicada la solicitud antes los jueces para que ellos determinen si es viable o no lo que estamos argumentando”, agregó el director de la agremiación de futbolistas de nuestro país.

