González Puche sobre Gabriel Camargo: ''Como colombiano me siento avergonzado por él''

Las declaraciones del presidente y máximo accionista del Deportes Tolima han causado indignación en el fútbol colombiano.

Carlos González Puche, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, habló sobre los últimos sucesos que acontecen en el fútbol profesional masculino y femenino.

En entrevista para el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', González Puche no escondió su malestar por el actuar de Gabriel Camargo frente al fútbol femenino ni por las decisiones de cambiar el formato de la Liga Águila para la temporada 2019.

''Si usted no produce dinero, no es respetable. El fútbol femenino no es admisible porque no produce dinero; porque son más borrachas que los hombres. No había visto tal vulneración de derechos fundamentales. Es increíble. Ese es el talante de algunos directivos en Colombia'', afirmó el directivo sobre las palabras del presidente del Tolima, quien criticó al fútbol femenino porque las mujeres ''toman más trago que los hombres'' y eso es un ''cultivo de lesbianismo''.

Rechazamos la ofensiva declaración de Gabriel Camargo del @cdtolima en la cual de manera irrespetuosa y discriminatoria descalifica a las futbolistas profesionales que merecen y exigen respeto. Exigimos las sanciones establecidas en la Ley.@mluciaramirez @LucenErnesto @Dimayor — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) December 20, 2018

González Puche no se detuvo ahí e hizo énfasis en quienes manejan el fútbol en Colombia.

''Imagínese lo que es negociar con ese tipo de directivos. Con eso nos toca conciliar las cosas, nada más imagínense. Como colombiano me siento avergonzado, de alguien que se dice está dentro del fútbol colombiano'', agregó.

En otros temas, el representante de Acolfutpro también se refirió al reciente cambio en el formato de la Liga Águila, decisión que fue tomada en una votación por los presidentes de los equipos.

''Nos sorprende esa decisión regresiva. Habíamos avanzado con el anterior presidente que permitió que el torneo terminara el ocho de diciembre. Se logró el propósito que se entienda que los futbolistas no son maquinas'', agregó. Y añadió: ''Es inaudito que con el trajín de estos años y todas sus complicaciones que trajo jugar a veces cada 24 horas, ¿cómo no aprendemos?''

Para finalizar, el dirigente informó que tratarán de convocar a una asamblea con los jugadores e intentar arreglar el asunto.

''Hay una propuesta y están promoviendo que se convoque una asamblea extraordinaria en enero para cambiar el formato. Pero lo veo difícil porque el 23 ya Junior y Tolima juegan la Superliga''.