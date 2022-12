Gregorio Pérez: “después del gol no tuvimos claridad y no la encontramos”

El adiestrador del Santa Fe analizó la derrota 0-1 frente al Huila, en el estadio El Campín, y criticó la falta de orden en la parte complementaria.

“El segundo tiempo no encontramos el camino, el primero fue parejo. Después del gol no tuvimos claridad y no la encontramos”, aseveró Gregorio Pérez en la rueda de prensa.

Según el uruguayo, “todas las derrotas duelen y perdimos tres puntos muy importantes. Fuimos un equipo contra Envigado y otro contra Huila. Lamentablemente no tuvimos claridad”.

Pero también halagó lo hecho por los ‘opitas’: “no nos salieron las cosas y el Huila planteó bien el partido”.

El próximo reto de Santa Fe será este miércoles, cuando enfrente al América en el duelo aplazado por la tercera fecha de la Liga Águila.