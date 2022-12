Gregorio Pérez, muy duro con la programación de los partidos: “Acá no se defiende al jugador”

El técnico de Santa Fe, luego del empate 1-1 frente a Junior, criticó el calendario que tienen en la Liga los equipos colombianos que juegan torneos internacionales y aseguró que “en ninguna parte del mundo pasa esto”.

Santa Fe rescató este miércoles un valioso punto en su visita a Barranquilla, en donde jugó contra Junior, y se aferra a los números para entrar a las finales de la Liga Águila-I.

“Faltando cinco fechas, el empate nos deja con vida para entrar entre los ocho”, afirmó tras el encuentro el técnico Gregorio Pérez.

El DT ‘cardenal’, analizó el encuentro y concluyó: “Cometimos un error y por esos nos hacen el gol. Queríamos que se terminara el primer tiempo, porque veíamos que el segundo estaba cerca. Luego, nos repusimos y al final creo que el empate es justo”.

Sin embargo, quiso profundizar en la polémica de principio de año con el tema de la inscripción de 25 jugadores por plantel y el calendario apretado de los clubes colombianos que juegan torneos internacionales.

Dicho tema cogió fuerza este miércoles luego de un comunicado de Nacional en contra de la Dimayor y su manera de programar partidos, tras obligarlo a jugar 24 horas antes de un encuentro por Copa Libertadores.

“Al día de hoy llévanos jugados 25 partidos. Nosotros le apostamos a todo. Estamos jugando cada 72 horas con un plantel que no es numeroso. Lamentablemente los que jugamos torneo internacional tenemos una lista de 25 jugadores, algo que todavía no se entiende”, aseguró el técnico de Santa Fe.

“Nosotros regresamos mañana (jueves) y ya el sábado jugamos contra Once Caldas. Y de ahí jugamos en Brasil frente a Flamengo, en un partido importante para nosotros. Luego, contra La Equidad. Eso no se entiende. Pero esto no solo nos pasa a nosotros; a Nacional y a Junior también”, profundizó el estratega uruguayo.

Pérez, prosiguió con su critica y señaló que “no es comprensible que exista una cláusula para jugar cada 24 horas. Es irrisorio. Yo tengo que defender al jugador y acá no se está defendiendo al jugador. No es coherente. No hay ninguna liga del mundo en donde pase esto”, finalizó.

