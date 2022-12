Gregorio Pérez: “no encontramos el camino, insinuamos, pero no pudimos concretar”

El adiestrador de Santa Fe rescató algunas cosas positivas de la derrota 1-0 en casa de Bucaramanga. Los ‘cardenales’ son penúltimos en la tabla de posiciones.

“Mantuvimos el orden. Los cambios que hicimos fueron para refrescar al equipo. Esto es fútbol y hay que saber aceptar lo que pasó. Sabíamos bien que no podíamos perder el orden. No son excusas, sabíamos que debíamos trabajar en lo nuestro sin desconocer al rival", resaltó Gregorio Pérez en la rueda de prensa.

Para el técnico uruguayo, “el gol definió el partido, nosotros no encontramos el camino, insinuamos, pero no pudimos concretar. Somos conscientes que cuando pasa una situación como esta no nos podemos desesperar”.

“Teníamos el partido controlado, con un primer tiempo que no tuvo incidencias, pero al quedar con 10 hombres se abrieron los espacios y más allá de la entrega y el amor propio, el rival encontró espacios y nos hizo pasar momentos de zozobra”, señaló Pérez sobre la expulsión de Wilson Morelo.

El próximo reto de Santa Fe será este jueves, cuando reciba al Deportivo Pasto por la séptima fecha de la Liga Águila.