Gregorio Pérez: “no hicimos un buen partido, no tuvimos ideas”

El técnico de Santa Fe fue crítico luego de la victoria, sobre el final, 1-0 frente a Deportivo Pasto en el estadio El Campín, por la séptima fecha de la Liga Águila.

“En el primer tiempo nosotros fuimos un equipo muy lento con la pelota, no lográbamos los espacios. Por eso para el segundo tiempo incluimos a Armando Vargas (autor del gol) que tiene otras características y pedimos a Baldomero Perlaza que fuera más al ataque”, reveló Gregorio Pérez en la rueda de prensa.

“Lo rescatable de hoy es la victoria, no hicimos un buen partido, no tuvimos ideas. Pero hoy lo más importante era ganar. Esto es un envión anímico importante para nosotros, más allá de lo que ya comenté, no fue un buen partido. Pero la victoria nos da un nuevo aire para seguir”, rescató el adiestrador uruguayo.

Santa Fe sigue entre las últimas posiciones de la tabla, suma 6 puntos en igual número de partidos, ya que tiene un encuentro aplazado con América de Cali, por la jornada tres.

El próximo miércoles a las 6:00 p.m., por la octava fecha, Santa Fe visitará a Envigado.