Guillermo Celis: "Tolima me llamó hace 20 días y estuvo pendiente de mí, eso inclinó la balanza"

El bombazo del mercado de fichajes en Colombia lo dio el Deportes Tolima al anunciar como nuevo refuerzo a Guillermo Celis, quien venía jugando en Colón de Santa Fe. El 'vinotinto y oro' compró el 80% del pase del volante nacido en Sincelejo y firmó un contrato por tres años. El 20% restante quedó en manos del Victoria Guimaraes, de Portugal.

Guillermo Celis, un refuerzo del fútbol internacional confirmado para Deportes Tolima

"Lo que inclinó la balanza hacía el Tolima es que hace más de 20 días, Don Gabriel (Camargo) se empezó a comunicar conmigo y mostró mucho interés por mí. Tuve la oportunidad de hablar con entrenadores de otros equipos pero la llamada de Don Gabriel inclinó todo a favor de este equipo", dijo el futbolista en conferencia de prensa este jueves durante su presentación como nueva incorporación del 'Pijao'.

"Tolima es un equipo muy difícil, protagonista, que siempre pelea y tiene aspiraciones. Tiene una sede maravillosa con muchas herramientas para trabajar y eso para un jugador es fundamental. Cuando a mi me mostraron la sede y las aspiraciones del equipo, me emocionó, además del interés que me manifestaron durante 20 días, preguntando por mi y por mi estado. Ya he hablado con Hernán Torres y espero ponerme pronto a sus ordenes", continuó el volante de 27 años sobre por qué optó por el cuadro de la capital musical colombiana.

Celis no juega desde el 22 de septiembre de 2019, cuando sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, en un partido entre Colón y Lanús, de la Liga Argentina. Por tal motivo, en los últimos días estuvo en Bogotá teniendo cesiones con el doctor Edgar Muñoz, especialista en operaciones de rodilla en deportistas, y hombre de confianza de Gabriel Camargo, para verificar que el jugador se encontrara en optimas condiciones para volver a la competencia.

"Todo salió bien en Bogotá, es algo que ya estaba pactado con el Senador (Gabriel Camargo). Muñoz es su médico de confianza y todo salió bien. Estoy totalmente recuperado y hoy firmé contrato. Ya estoy listo para ponerme a las ordenes del entrenador cuando me necesite".

"Estoy bien, 10 puntos. Estoy en mi peso y en un nivel de grasa excelente. Yo soy un jugador que se cuida mucho. Vengo entrenando bien. Por el tema de la pandemia, en Argentina tampoco había podido entrenar en grupo sino individualmente", agregó Celis.

El equipo dirigido por Hernán Torres ha sido protagonista en los últimos años del fútbol colombiano e incluso se ha clasificado regularmente a competencias internacionales. De hecho, este año disputará Copa Sudamericana. Sobre la presión de llegar a un importante equipo de Colombia, el sincelejano declaró que ya es algo a lo que está acostumbrado por los equipos en los que ha pasado en su carrera.

"Este es un club que pelea siempre y tiene aspiraciones, así que la presión siempre va a estar. Nosotros los futbolistas ya estamos acostumbrados a eso y solo me queda trabajar en todos los aspectos, ser responsable por fuera de las canchas también, siempre me he manejado bien, nunca he tenido controversias".

Deportes Tolima será el sexto equipo en la carrera de Guillermo Celis, pues ya había vestido las camisetas de Barranquilla y Junior, en Colombia, y de Benfica y Victoria Guimaraes, en Portugal, además de su último paso en Colón.