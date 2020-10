Guillermo Cinquetti: “La etapa en Millonarios fue muy dura por la enfermedad de Miguel Russo”

Miguel Ángel Russo dejó huella en el fútbol colombiano, no solo por el título con Millonarios, sino también por la situación de salud que vivió estando en Colombia.

Rafael Santos Borré “peleó cada pelota con el alma” en River Plate 2-1 Sao Paulo

Por esa razón, el preparador físico que tuvo el entrenador en su cuerpo técnico en el equipo ‘embajador’, Guillermo Cinquetti, contó de su relación con el estratega, ahora en Boca Juniors.

"La etapa en Millonarios fue muy dura por la enfermedad de Miguel, luego decidió cambiar el cuerpo técnico y todo bien. A nivel profesional, nunca nos explicó nada”, afirmó a ‘Jogo Bonito FM Late’.

De hecho, Cinquetti señaló que antes de su proceso en Millonarios, Russo estuvo cerca de llegar a la selección de Argentina, y que si eso pasaba tampoco lo iban a tener en cuenta para el cuerpo técnico.

Juan Carlos Osorio: “Me equivoqué, elegí mal el grupo y Tolima nos pudo ganar por más goles”

"En 2016 Miguel se reunió con Armando Pérez para ir a la Selección Argentina. En ese entonces me dijo que si iba no me iba a tener en cuenta”, finalizó.

Publicidad

Cabe recordar que Miguel Ángel Russo cambió su grupo de trabajo para su actual etapa en Boca Juniors, donde tampoco está con Hugo Gottardi.