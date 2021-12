Guillermo De Amores: "Estamos dejando todo en cada partido para que Deportivo Cali sea campeón"

Franco Armani, Sebastián Viera, Héctor Burguez, Amadeo Carrizo, Julio César Falcioni, Gastón Pezzuti y Aldo Bobadilla son tan solo algunos de los guardametas extranjeros que han dejado una gran huella en el fútbol colombiano, ya sea ganando títulos o imponiendo registros. Bajo ese mismo objetivo, Guillermo De Amores arribó a nuestro país.

Luego de haber defendido los colores de clubes como Liverpool (Uruguay), Fluminense (Brasil), Boston River (Uruguay) y Fénix (Uruguay), el uruguayo tomó la decisión de unirse a las filas del Deportivo Cali, donde le bastaron pocos encuentros para hacerse con un lugar bajo los tres palos, consolidándose como titular, gracias a sus presentaciones.

Basta con traer a colación lo hecho el pasado miércoles 1 de diciembre, en el empate 2-2 del conjunto 'azucarero' frente al Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, recibió el premio a figura del partido. Y es que fue clave para que su equipo sumara ese punto tan importante, en los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021.

El nacido en San Jacinto, Canelones, de 27 años, quien supo vestir la camiseta del combinado 'charrúa' Sub-17 y Sub-20, siendo campeón de unos Juegos Panamericanos, subcampeón en dos ocasiones de un Mundial y logrando el tercer lugar en un Sudamericano, tiene claro que quiere alzar un título con el cuadro vallecaucano, dándole una alegría a su hinchada.

Le restan pocos pasos para conseguirlo, pero tiene que darlos firmes y seguro. Atlético Nacional será su rival en la cuarta fecha, seguido del 'tiburón' y cerrando frente al Deportivo Pereira, cuando se conocerá si alcanzó el paso a la final. Por eso, para conocer más de Guillermo de Amores, lo entrevistamos en Gol Caracol.

¿Qué decir de este Deportivo Cali?

"Estamos bien. Empezamos de gran manera, sacando adelante el partido contra Deportivo Pereira, en condición de local, y después sumando un punto importante en Barranquilla, más allá de que queríamos el triunfo. Hay que seguir por la senda de la victoria y con esa mentalidad. Todo lo que se viene son finales y esperamos ganarlas."

¿Cómo afrontarán estas "finales" en los cuadrangulares?

"Es un sistema diferente, ya no son playoffs, pero, al final, cada partido es una final, donde no hay que descuidarse y estar atentos en los detalles para no dar ventajas en el grupo. Son duelos importantes y cada punto vale mucho. Hay que estar enfocados al 100%, no dejar nada al azar y que no se nos escapen puntos por errores mínimos."

¿Qué ha hecho el profesor Rafael Dudamel que le cambió la cara a este equipo?

"Siempre que hay cambios, hay revulsivos. En el equipo había muchos jugadores que no tenían continuidad y ahora sí, lo cual se nota. Además, el 'profe' Dudamel trabaja muy bien, está siempre pendiente de cada detalle y se enfoca mucho en la mentalidad y la actitud. Eso sí, creo que el principal cambio fue en la confianza."

Publicidad

¿Cómo se retomó esa "confianza" en cada uno?

"Quizá por los resultados, que no se estaban dando y, por ende, no nos ayudaban. Al ver eso en las primeras jornadas, la confianza se bajó un poco. Por fortuna, con el paso de las fechas, los resultados a favor aparecieron y la confianza empezó a aparecer. Cada jugador subió su nivel, encontró su posición y eso ayudó mucho."

Dudamel hizo historia, como arquero y en Colombia. ¿Le ha dado algún consejo?

"En cuanto a la posición, no mucho. Sin embargo, sí sobre la confianza, que me lo transmite muy bien y eso es importante. Después el apoyo que brinda en el trabjo, día a día, es fenomenal. Quizá me haya dicho una que otra palabra, pero no en específico sobre ser arquero. Además, tiene el apoyo de un gran cuerpo técnico."

Ya que ha hablado de la "confianza", ¿Cómo manejarla, teniendo en cuenta que, incluso, en algún momento, usted fue criticado por ciertos errores en el arco?

"Uno tiene que estar tranquilo. Es normal que si los resultados no se dan, uno reciba malos comentarios o hasta se pueda perder la posición. Sin embargo, con las victoria y el trabajo en equipo, se ayuda a levantar la confianza grupal. Uno cuenta con un enorme respaldo grupal y eso es muy importante para cualquier arquero."

Como usted, colegas como Aldair Quintana, Esteban Ruiz, Sebastián Viera, entre otros, también han recibido duras críticas, ¿Qué consejo daría para levantarse de ello?

"Hay que estar equilibrado mentalmente y tratar de mantener la regularidad emocional más que nada y no dejarse llevar por las críticas, las cuales terminan siendo parte de nuestra profesión y de lo que se vive, lo que viven los hinchas, en fin. Considero que lo importante es mantener un equilibrio emocional y trabajar."

Varios arqueros extranjeros han dejado huella en Colombia, ¿Qué tienen de especial?

"No lo encasillaría solo en los guardametas, sino en general. Quizá es la idiosincrasia que traemos del Río de La Plata, con esa mentalidad con las que nos crían desde pequeños, demostrando rebeldía y sacrificio. en Uruguay, nos cuenta llegar a la profesional, pasamos muchos obstáculos en las etapas juveniles y todo eso ayuda."

¿Ese termina siendo el diferencial con el jugador colombiano?

"Al tener ese estilo de vida desde pequeños, nos potenciamos a temprana edad y somos grandes jugadores profesionales. Obviamente, en Colombia también hay futbolistas con características muy buenas, con gran potencial físico y técnico. Son aspectos que se complementan y, sencillamente, es solo por las regiones de donde somos."

Ya en el personal, ¿Cómo le ha ido con la adaptación a nuestro país?

"Muy bien. La gente en Cali, como en toda Colombia donde hemos salido a jugar, me ha tratado de gran manera. Estoy contento en Cali, la familia se siente tranquila y eso es importante para uno dejar el máximo en el día a día. La verdad es que me siento muy contento y feliz con el pueblo colombiano porque me han tratado espectacularmente."

¿Cuál es el sueño a cumplir con el Deportivo Cali?

"Sin duda hay que plantearse los objetivos del momento, por los que estamos compitiendo. La institución lo marca así y de esa manera te lo exige. Primero que nada, queremos llevarnos el título de la Liga, a eso le apostamos y soñamos con ser campeones. Vamos dejarlo todo para serlo. Luego se verá lo que vendrá en la próxima temporada."

Publicidad

Voy a preguntarle por tres casos puntuales. Primero, ¿Qué le ha aportado Teófilo Gutiérrez al club?

"'Teo' es un jugador extraordinario, tiene una clase terrible y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. En todos los países donde ha estado, brilló. Es un futbolista ganador, con una mentalidad importante y eso ayuda mucho a lo que es el plantel. Él compite en todo, quiere ganar siempre y eso bueno porque te ayuda a crecer; nos potencia."

Ahora, Harold Preciado, referente de esta institución que regresó...

"Harold es muy similar a lo de Téofilo. Ha tenis un recorrido importante, ya fue campeón con el Deportivo Cali, sabe lo que significa esta institución, la cual ama muchísimo. Además, ha tenido una carrera en el exterior que lo ayudó a madurar en lo futbolístico y personal; eso ha permitido que varios jugadores se potencien."

Por último, ¿Guillermo De Amores?

"(Risas) Bueno, uno, desde la posición de arquero y la función del día a día, deja el máximo, aporto con las experiencias que he tenido en otros países o clubes o circunstancias, y ayudar al equipo desde mi lugar bajo los tres palos, para que se sientan seguros, se vea un equipo sólido desde atrás y podamos lograr los objetivos."

¿Cuál es el diferencial de este Deportivo Cali?

"Nuestro objetivo es salir campeón, le apostamos a eso y vamos dejando todo, día a día, en los entrenamientos y en cada uno de los partidos, con el fin de llevar al Deportivo Cali a conseguir la estrella y después, obviamente, enfocarnos en los respectivos planteamientos. Pero algo está claro y es que el objetivo máximo es ser campeones."

Muchos dicen que para ser campeones hay que ganarle a todos, pero, ¿Usted qué rivales hubiera preferido en su grupo?

"La verdad todos los equipos son competitivos, parejos y los detalles hacen la diferencia. Estos juegos se definirán por muy pocos goles y ahí estará el tema. Los rivales que nos tocó, los enfrentaremos con seriedad y si queremos ganar la estrella, debemos ganarles. En lo personal, no tenía ninguna preferencia. Me sentí bien porque ya nos conocemos con todos."