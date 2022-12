Guillermo Ruiz y los 70 años del fútbol colombiano: "Antes había figuras para ver el domingo"

El historiador y estadígrafo del balompié de nuestro país habló sobre los grandes equipos, las figuras de mayor relevancia y el estilo de juego de antaño, en una fecha especial y conmemorativa.

Guillermo Ruiz Bonilla es el más importante historiador del fútbol colombiano y por eso es palabra autorizada para dar un vistazo de los 70 años del fútbol profesional colombiano, que se comemoran este miércoles 15 de agosto.

Recurriendo a su memoria, Ruiz habló con GolCaracol.com de los grandes equipos que han desfilado por los estadios de nuestro país, de las figuras, los técnicos y también fue crítico a la hora de analizar lo que sucedió en tiempos pasados y lo que se ve en la actualidad.

¿Hay un personaje en particular que haya marcado el nacimiento del fútbol colombiano?

"Me parece que el personaje que marca nuestro fútbol es la llegada de Adolfo Pedernera en junio de 1949. A él lo trae Millonarios aprovechando una huelga del fútbol argentino y después vienen a nuestros equipo una camada de jugadores excepcionales encabezados por Alfredo Di Stéfano. Esas estrellas llegaron sin documentos, en medio de la ilegalidad y así se da inicio a la famosa época del Dorado".

¿Cuál es el mejor equipo de la historia del balompié nacional?

"Hay muchos, pero para el recuerdo de todos los futboleros quedó el Millonarios de 1951 y 1952, que quedó para la historia como el 'Ballet Azul'. Era tan bueno ese equipo que fue a Europa y le ganó al Real Madrid, con Di Stefano, Pedernera y Rossi".

Un solo equipo es poco, ¿qué otras grandes nóminas recuerda?

"Por eso te digo que hay muchos más equipos como el Santa Fe de 1960, el de Alberto Perazzo, de Osvaldo Panzutto; el Millonarios de Delio 'Maravilla' Gamboa que salió campeón desde 1961 y hasta 1964; el Cali de 1965 y el de 1969 con Miguel 'el Mago' Loaiza, un peruano gran jugador; otro Millonarios de gran calidad fue el de 1972 con Alejandro Brand, Willington Ortiz y Jaime Morón; el Junior de Juan Ramón 'la Bruja' Verón, que salió campeón en 1977; el América de Juan Manuel Battaglia, Roberto Cabañas, Ricardo Gareca; entre otros. Ya más cercanos el Cali en el que jugaban 'Guigo' Mafla y Hamilton Ricard, de Víctor Bonilla y que fueron campeones en 1996 y ahora los equipos de Nacional que salieron campeones primero con Juan Carlos Osorio y después con Reinaldo Rueda. De todas maneras, hay que decir que en 70 años de historia hay varios grandes equipos que se me pueden quedar por fuera".

¿Y el técnico más importante?

"Gabriel Ochoa Uribe se encuentra fuera de concurso, por sus títulos conseguidos con Millonarios, Santa Fe y América. En Liga no podemos negarle su gran importancia, con una disciplina férrea y una idea clara de juego; aunque al frente de la Selección Colombia no le fue bien".

Hay una eterna discusión sobre el fútbol de ayer y de hoy en los estadios de Colombia. ¿Para usted cuál fue mejor?

"A mí me gustaba más el fútbol de antes, eran equipos estables en sus nóminas, había la ilusión de cada domingo ir a ver fútbol, asistir a los estadios. Ahora no se disfruta el fútbol, al que tira un túnel se le insulta, no hay paredes, poco se juega, ahora es más atlético, mecanizado el juego; hay pocos goles, imperan muchos marcadores 0-0; muchos equipos salen a buscar su puntico y listo; no se tiene en cuenta el espectáculo. No hay figuras para ir a ver el domingo".