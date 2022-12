Guillermo Sanguinetti quería seguir en Santa Fe: “No salí solo por los resultados, hubo cosas extrañas”

Así se lo confirmó el entrenador uruguayo a GolCaracol.com. El DT no se guardó nada, contó detalles de su despido y afirmó que alrededor de esto hay circunstancias en la interna del club que él desconoce.

Guillermo Sanguinetti nunca pudo enamorar a la hinchada de Independiente Santa Fe. La relación ya no soportaba otra derrota más y tras siete meses, el ciclo del uruguayo al frente del equipo ‘cardenal’ llegó a su fin.

Publicidad

Sin embargo, para Sanguinetti su despido no tiene que ver exclusivamente por los malos resultados, para él, hubo algo más. “El sábado me di cuenta, la pase mal y sucedieron cosas que no son normales”, contó el uruguayo en charla con GolCaracol.com.

Vea acá: Wilson Gutiérrez: "He estado esperando tener una segunda oportunidad en Santa Fe"

El DT se refirió al mal ambiente que sintió durante la derrota del pasado sábado frente a Tolima, en El Campín. Canticos, improperios y carteles pidiendo su salida, fueron la constante durante los 90 minutos. Aunque, a pesar de esto, Sanguinetti aseguró que quería seguir en Santa Fe.

¿Cómo se tomó la salida de Santa Fe?

Publicidad

“Fue una sorpresa, no lo esperaba. Por ahí pensaba que las cosas se podían dar vuelta. Entiendo que a veces hay gente que debe tomar determinaciones y los ciclos se cumplen. Fue más por la gente. Hablé con los directivos y llegamos a un acuerdo”.

Había descontento por los malos resultados…

Publicidad

“Perdimos partidos que en los papeles eran ganables, no jugamos bien. Entiendo que se podía revertir, faltaban muchas fechas. El equipo por ahí necesitaba un tiempo más para acoplarse a mi idea”.

¿No fue justo el despido?

“No me pongo a analizar eso, por ahí hay cosas que uno desconoce, no me enfrasco en esos temas. Yo sé que en el fútbol lo que importa son los resultados, pero en este caso entiendo que había algo externo; más allá que al hincha no le gustó mi forma de jugar”.

¿La pasó mal el sábado con el ambiente que hubo en El Campín?

Publicidad

“Desconocemos el pensamiento de la gente, hay otras circunstancias que pueden llegar a estar articuladas con el hecho de mi salida. Pasaron cosas que no son normales, extrañas y, el sábado vi de todo. Me sorprendió de lo que fui testigo, me puso muy mal. No concibo que un periodista vaya a la rueda de prensa con uno de esos carteles que algunos hinchas sacaron en las tribunas; a ese tipo de sucesos 'raros' es a los que me refiero".

Vea también: Por mala inscripción de Sebastián Pérez, Conmebol dio por perdido a Barcelona partido de Libertadores

Publicidad

Insiste mucho que su salida no se debió a lo deportivo exclusivamente…

“Hubo cosas además de los resultados. Desconozco por donde viene esto, pero sí, evidentemente hay muchas cosas que se manejan dentro de la interna del club que no conozco y estaban buscando mi salida”.

¿Cómo fue su relación con los líderes del equipo?

“Fue la misma con todos los jugadores del equipo. Una relación muy buena desde el juvenil hasta el más veterano. No tuve nunca ningún inconveniente. Hoy (lunes) me despedí de los jugadores, sin tener problema alguno”.

Publicidad

¿Qué les dijo?

“Fueron palabras que quedan entre nosotros, cosas que se manejan adentro del grupo. Muchas veces se filtran este tipo cosas y eso no está bien, porque son temas muy internos”.

Publicidad

¿Se sintió respaldado por los jugadores?

“Sí. Con muchos de ellos estuvimos el semestre anterior e hicimos una buena relación. Trabajamos de la misma manera todos los días, es un grupo importante, muy sano y, no tengo nada que reprocharles”.

¿Qué sigue para Guillermo Sanguinetti?

“Me voy a quedar un tiempo en Bogotá. Ya tengo que mirar para adelante. Ojalá Santa Fe encuentre el rumbo por el bien de sus dirigentes e hinchas. Yo estoy agradecido con todos por el cariño que me han brindado”.

Publicidad

Un último mensaje…

“Estoy tranquilo. El fútbol tiene este tipo de cosas. Al final, todo se devuelve”.

Publicidad