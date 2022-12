Guimarães: “Ha sido nuestro mejor partido hasta ahora, pero las expulsiones lo cambiaron todo”

El técnico del América lamentó la primera derrota en el año de su equipo y aseguró que el árbitro del encuentro se precipitó a la hora de mostrar las tarjetas rojas a Michael Ranger y Rafael Carrascal.

América de Cali terminó con un sabor amargo tras el primer clásico frente a Cali, en la liga colombiana. Al final, con dos hombres menos, perdió el partido 2-1.

Sensaciones que quedaron plasmadas en las palabras del entrenador escarlata Alexandre Guimaraes, una vez concluido el partido.

"Quiero resaltar el buen partido que hicimos hoy, nos toca perder, pero así es esto, el primer gol de ellos fue tempranero, después de eso el América se adueñó de la cancha", aseguró.

"Me deja muy positivo, porque es el mejor partido que hemos hecho hasta ahora y me deja muy contento para lo que se viene el domingo contra Medellín. Ya después de las expulsiones no había otra opción que retener", prosiguió.

Justamente el estratega brasileño se detuvo en la jugada que inclinó la cancha a favor del Cali, luego de que su equipo se quedará, por expulsión, sin Michael Rangel y Rafael Carrascal.

"Lo que cambia todo sin duda alguna son las expulsiones, donde me parece que hay una precipitación de una decisión. Después por las ansias de nosotros ellos logran recuperar el balón y no hay nada que hacer", concluyó.