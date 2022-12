Guimarães habló del tema Carrascal: “Digo lo que mi jefe me informa, y él no está para jugar”

El entrenador del cuadro ‘escarlata’ compareció ante los medios de comunicación luego de la victoria 0-1, en Barranquilla, contra Junior. Se mostró complacido por la muestra de fútbol dada por su equipo.

Este domingo, un solitario gol del argentino Matías Pisano, le permitió a América triunfar en condición de visitante frente al cuadro ‘tiburón’. El orden táctico en defensa fue clave en la victoria vallecaucana.

Guimarães, fue enfático durante la conferencia de prensa en admirar el trabajo de sus dirigidos, sobre ello dijo: “la tranquilidad me la dan mis jugadores, no porque Junior no encontrara espacios. Ellos prácticamente no tuvieron entrada ni por los costados, ni por el centro. Felicito a mis jugadores por haberle ganado al campeón. Esta victoria da un empuje para lo que venimos haciendo”.

Fue consultado en si necesita jugadores para su plantilla, a lo que respondió: “de momento no estoy pensando en ninguna contratación porque estoy muy contento con el esfuerzo que han hecho los propietarios y el presidente en dar este plantel que tengo. Vamos por buen camino”.

Rafael Carrascal es motivo de conversación en las toldas ‘escarlatas’, por el litigio que hay con Tolima, se refirió sobre el tema y señaló: “yo informo lo que mi jefe me informa y él me dice que él no está para jugar, entonces desde ese punto de vista él está en lista de espera”.

Para cerrar envió un mensaje a los fanáticos de América de Cali: “la afición debe sentirse orgullosa de los jugadores por su esfuerzo, por el trabajo que estamos intentando hacer. Estamos intentando impregnar a los jugadores de un estilo”.

En la siguiente fecha, los ‘diablos rojos’ visitarán el estadio Atanasio Girardot para jugar contra Medellín.

