Guimaraes: “Iba a ser muy difícil ganar acá, por las circunstancias que rodearon el partido”

El cuadro ‘escarlata’ buscará ganar en Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera, para llegar con posibilidades a la última fecha frente a Santa Fe, en el Pascual Guerrero.

Alexandre Guimaraes, técnico del América, dijo este miércoles, tras la derrota 2-1 con Cali, que intuían que iba a ser muy difícil conseguir un triunfo en Palmaseca, por la polémica que hubo en el clásico anterior.

Publicidad

“Nosotros intuíamos que iba a ser muy difícil ganar acá, por las circunstancias que rodearon el partido, que iba a ser complicado por el eco que hubo en el clásico anterior y por las ausencias que teníamos (Luis Paz y Rafael Carrascal)”, aseguró Guimaraes.

“Era normal que la mayoría de los roces y los duelos fueran más para los verdes que para los rojos. No es la primera vez que uno ve esas cosas, menos mal no tuvimos ningún jugador expulsado, porque no es fácil tener el control emocional”, agregó.

Ahora el clásico del Valle fue para los verdes: Cali venció 2-1 al América y sigue en la pelea

Sobre el análisis del compromiso, el brasileño reconoció que el primer gol del Cali les cambió los planes que habían planificado para jugar en condición de visitante.

Publicidad

“El gol del Cali sacó un poco el plan de juego que traíamos, sin embargo, después de estos primeros 15 minutos encontramos mucho más lo que queríamos hacer, sabiendo que iba a ser un partido muy disputado, muy ríspido, de mucho contacto”, afirmó.

Y continuó: “Nos faltó tener más claridad en el último cuarto de cancha para resolver las situaciones cuando llegábamos a esta zona, entonces tuvimos que recurrir a otro recurso, que el rival en cierta manera lo controló”.

Publicidad

Por último, el timonel del equipo ‘escarlata’ analizó lo que viene en los próximos dos partidos de los cuadrangulares de la Liga Águila-II.

Hay chance para todos los equipos: así quedaron los cuadrangulares de la Liga Águila-II 2019

“Al final no pudimos salir al menos con el empate, pero ahora es pensar en lo que sigue. Nos toca reponernos de la derrota y hacer en ‘Barranca’ el partido que tenemos que hacer, para llegar con opciones contra Santa Fe”, finalizó.

América visitará el próximo sábado a Alianza Petrolera, en Barrancabermeja, a partir de las 7:30 p.m.