Guimaraes: “Rangel seguirá siendo de América hasta que 'don Tulio' no diga lo contrario"

El entrenador del conjunto ‘escarlata’ dialogó con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre la preparación del cuadro vallecaucano, la continuidad del delantero, la tarea para suplir a Neto Volpi y la adaptación de Adrián Ramos.

Alexandre Guimaraes habló de Michael Rangel y la preparación del América de Cali, para lo que viene de cara a la liga colombiana y la Copa Libertadores 2020.

El elenco ‘escarlata’, de la mano del estratega brasileño, continúa preparándose en Bogotá para terminar de ajustar el equipo ideal, para la primera fecha del campeonato colombiano, el próximo 24 de enero, frente a Alianza Petrolera.

Estas fueron las declaraciones del técnico Alexandre Guimaraes en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio':

*Pretemporada:

“El equipo ha estado bastante bien, arrancamos en Cali haciendo doble sesión, empezando a introducir los conceptos de juego a los futbolistas nuevos, y ahora aprovechando los partidos en Bogotá para tomar decisiones para el primer juego contra Alianza Petrolera”.

*Continuidad de Michael Rangel:

“Todavía sigue siendo de América hasta que 'don Tulio' diga que no cuente más con él. Por ahora, lo tendré en cuenta contra Petrolera”.

*Ilusión de jugar Copa Libertadores:

“Presión no hay, estoy encantado de tener el grupo que tengo, de haber sido campeón, no cualquiera es campeón de entrada, vamos a jugar Libertadores con un grupo muy competitivo que me ilusiona”.

*Renovación en el arco:

“Son dos arqueros que vamos a ir conociendo a través de la temporada (Chaux y Graterol), lo principal es cómo suplen el juego que nos daba Volpi con los pies”.

Adaptación:

“Hay que ver cómo Adrián Ramos entiende lo que estamos haciendo, ya vimos una muestra en el partido contra Millonarios, él fue entendiendo como deberían ser sus movimientos. Los jugadores que han llegado le ayudarán mucho, su adaptación va a ser muy buena”.