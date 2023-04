Gustavo Britos encontró en la unión familiar y tranquilidad, la clave para ser goleador: su historia

Dicen que de la tranquilidad surge el poder y la fuerza, aspectos igual de importantes para que cualquier persona alcance cosas importantes en la vida, tanto a nivel personal como laboral. Incluso, en muchos casos, esta es la fórmula y clave del éxito. Alcanzar este estado no es fácil, pero una vez se encuentra, hay paz y eso es lo que vive y pasa con Gustavo Britos.

Nacido el 20 de febrero de 1990, en Pontevedra, Buenos Aires (Argentina), este delantero ha sido todo un trotamundos, al pasar por varios clubes. Tan solo en su país, defendió los colores de equipos como Defensores Unidos, Deportivo Morón, Talleres Remedios de Escalada, Argentino de Merlo y Club Cipolletti, donde supo dar sus primeros pasos y darse a conocer.

Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor manera y tomó rumbo a otros países: Trujillanos (Venezuela), Olympiakos Volou (Grecia), Metropolitanos (Venezuela), Blooming (Bolivia), Deportivo Lara (Venezuela), Always Ready (Bolivia) y Club Social y Deportivo Municipal (Guatemala). En medio de ese listado, tuvo una experiencia en Colombia, en Deportivo Pasto.

Ese momento se dio en 2019. En aquel entonces, disputó 13 partidos, anotó cinco goles, en 924 minutos, y recibió tan solo una tarjeta amarilla, números llamativos y que ya hacían pensar que el territorio colombiano le sentaba bien. Desde aquel entonces, 'corrió mucha agua bajo el puente' hasta que, por vueltas de la vida, regresó a nuestro país, al Atlético Huila.

En 2022 fue confirmado como nuevo fichaje del 'opita' y tremendo refuerzo ha sido. Marcando 14 tantos, en 15 partidos, fue fundamental para que lograra el tan anhelado ascenso a Primera División. Desde entonces, se ganó los corazones de los miles de aficionados del cuadro de Neiva. Ahora, en la Liga I-2023, lleva cuatro goles y brindado una asistencia.

Gustavo Britos, previo a un partido con el Atlético Huila Redes Sociales Oficiales de Atlético Huila

Son momentos de gloria, gozosos y felicidad, encontrando tranquilidad y paz en lo laboral y personal; y es que incluso su familia pasa buenos momentos. No obstante, para llegar hasta este punto, no ha sido fácil y han tenido que atravesar y superar una serie de dificultades, donde la unión familiar, el amor y demás virtudes permitieron salir adelante de todo.

En 2015, estando en Trujillanos, el campeonato fue cancelado; luego, en Olympiakos Volos, le incumplieron con el pago de los sueldos y pasajes; en su paso más reciente por Venezuela sufrieron por la situación del país, hasta el punto de que su esposa le pidió que se fueran porque no aguantaba más; entre otras experiencias complejas, que los hicieron fuertes.

Hablando de esos temas personales, la adaptación a vivir en Neiva, pero también de fútbol y su alto rendimiento, que lo han convertido en goleador del Atlético Huila y figura del fútbol colombiano, nos contó en una extensa entrevista con Gol Caracol. 'Abriendo su corazón', Gustavo Britos dejó claro que no solo es un gran deportista, sino un excelente ser humano.

Gustavo Britos, goleador de Atlético Huila Redes sociales de Atlético Huila

Mucho se habla del tiempo de adaptación, pero en su caso fue rápido, ¿Cuál fue la clave?

"(Risas) Cada jugador, cuando llega a una institución nueva, a veces la adaptación tarda y en otros casos no, esto depende de la manera como te hagan sentir y, en mi caso, desde que arribé al club, me hicieron sentir siempre de la mejor manera, tanto desde la parte administrativa como en el terreno de juego; ha sido maravilloso lo que han hecho en el día a día".

¿Y de ahí que los goles lleguen?

"Seguro, eso ayuda mucho. Gracias a todo lo que le decía, uno se va sintiendo cómodo, tranquilo, lleno de confianza y, de paso, te permite dar lo mejor, entonces al estar en ese estado, los resultados acompañan y eso se ve reflejado en la parte colectiva y personal. Cuando uno está en paz, le va bien y todo se empieza a hacer más fácil en cada aspecto de la vida".

¿Qué lo sedujo del Atlético Huila?

"Yo estaba en la tercera división de Argentina, en el Club Cipolletti, y el reto de venir al Atlético Huila se me hizo bastante interesante porque me acordé de las veces que lo había enfrentado cuando estuve en Deportivo Paso y jugaba muy bien. Así que sabía que iba a ser protagonista para el ascenso. Además, me gustaba el reto de poder ascender al equipo".

Gustavo Britos, jugador de Atlético Huila vs. Deportivo Cali Cortesía de Dimayor

¿Cómo ha sido la recepción de la gente?

"Desde el año pasado, los hinchas se hacen sentir, siempre con el aliento. Es más, en el marco de la Liga, cuando iniciamos y no se daba lo que esperábamos, siempre había apoyo y amor, y eso fue fundamental para que el equipo levantara en su nivel. Para cualquier jugador, ver que en las malas siguen creyendo y confiando en uno, es importante y se siente".

¿Qué tal la ciudad?

"Todo bien, tranquilo, el calor está bravo acá pero bien, ya un poco más adaptado. La familia, la verdad, que bien, al inicio fue muy duro, porque justo nosotros cuando llegamos a Neiva, estábamos en invierno en Argentina, lo que hizo que se sintiera mucho, pero ya, ahora, estamos adaptados, felices y tranquilos con el estilo de vida que ya uno va adquiriendo".

¿Cuál fue la reacción de su familia al saber que volverían a Colombia?

"Bien, en ese sentido, la familia siempre está 'al pie del cañón'. A veces no se elige, solo sale la oportunidad y uno acepta la propuesta. Así fue este caso y debo decir que mi señora siempre ha estado dispuesta a ir al lugar donde nos toque y esta vez nos encontrábamos en una mala situación en Venezuela y ella sigue firme a mi lado, apoyándome y creyendo".

Gustavo Britos, tras anotar un triplete con Atlético Huila Redes Sociales Oficiales de Atlético Huila

¿Qué puede decir de su esposa?

"Tener a alguien que te apoye de esa manera es algo fundamental para el jugador. Ella siempre ha estado ahí, en todos los momentos, buenos, malos, duros, en fin. Ha confiado en cada paso que hemos dado y su respaldo en el día a día ayuda. Y es que no es una situación fácil y uno lo entiende, pero aún así, sigue y tenemos una linda familia, llena de estabilidad".

Hablaba de una "mala situación en Venezuela", ¿Qué pasó?

"Fue hace bastante tiempo; si uno tiene que comparar es complicado, en especial por las circunstancias que atravesaba el país, pero cuando toca esos lugares y te dicen que ya no aguantan, contar con el apoyo es lindo. Cuando se va a otro país y se vive de otra manera, se nota y se hace sentir todo con base a la relación que tiene el jugador con su hogar".

Tras salir de Venezuela, pasó por Bolivia, Guatemala, Argentina y llegó a Colombia, ¿Con qué se ha encontrado?

"La gente es muy amable. Tanto en Neiva como en Pasto, donde estuve en 2019, no tuve problema con nadie. Siento que los colombianos son serviciales. Tuve la suerte de compartir con buenas personas. La verdad es que todo ha sido lindo. Ya en lo deportivo, estar en un entorno como el del Huila, peleando cosas, es fácil. Vamos con entusiasmo y a buen paso".

Gustavo Britos, jugador de Atlético Huila vs. Deportes Tolima Cortesía de Dimayor

¿Cuáles son los objetivos para el 2023?

"En lo grupal, vamos partido a partido, en busca de la clasificación. Ya en lo personal, aportar con goles y asistencias. Hay que tener algo claro y es que el delantero vive del gol, entonces siempre busco convertir. Ahora, si no puedo anotar, lo que se busca es la victoria en primer lugar. El objetivo ganar, ya después se mira si marco o no porque el objetivo es colectivo".

¿Y el descenso?

"Habíamos arrancado mal y estábamos en esa zona roja, pero, por fortuna y gracias a los buenos rendimientos, ya se salió de allí. Ahora, solo tenemos que mantenernos y cumplir ese primer objetivo. Si estamos afuera del descenso, eso sirve y da tranquilidad. Lo que debe primar es lo grupal, por encima de lo individual y recibirlo todo como venga".

Dijo que "vive del gol", ¿Cuál ha sido la experiencia con Hamilton Ricard, como preparador de delanteros?

"Cuando el profesor Hamilton (Ricard) llegó, nos contó su historia, me enfoqué en buscar videos y ver los partidos que él tenía no solo en la Selección Colombia, sino a nivel de clubes en el país y el exterior, y uno aprende. Nos trató bien, con un gran respeto y enseñándonos lo que veía desde afuera, con otra perspectiva. Se ha trabajado mucho en ese aspecto".

Gustavo Britos, en acción de juego con Atlético Huila vs. Deportes Quindío Redes Sociales Oficiales de Atlético Huila

A sus 33 años y tras una larga experiencia en varios países, ¿Cuál es el aporte que le dará al fútbol colombiano?

"Es complejo. Intento transmitirle enseñanzas a los chicos y que persigan sus sueños, que entiendan que eso depende de cada uno, con esfuerzo y sacrificio. Hay que mantenerse sobre el camino correcto y siempre trabajar con humildad. Eso es lo que me gustaría dejar y sembrar, más que nada a los chicos que están luchando por llegar a primera división".

Si usted le diera ese consejo al Gustavo Britos de hace unos años, ¿Cree que lo habría cumplido?

"(Risas) Qué gran pregunta. La verdad es que sí. Siempre me dediqué a mi carrera de fútbol profesional y, con mis virtudes o limitaciones, lo tuve claro, luché por ello y tuve en mente que quería vivir de esto. Entonces me preparé lo que más pude para, en la actualidad y por varios años, seguir sosteniendo esta carrera que es cada vez más complicada por todo".

¿Qué tiene el fútbol colombiano que el jugador argentino viene y brilla?

"Cuando uno llega a un lugar y empiezan a salir las cosas desde un primer momento, todo se hace más fácil; además, eso va de la mano con el trabajo diario y con los profesores se trabaja muy bien, te hacen sentir cómodo y es sencillo. Ahora, tengo claro que si uno está en un lugar donde te sientes cómodo y contento, las cosas fluyen y salen por sí solas".