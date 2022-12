Gustavo Costas: "Después de las ligas de Brasil y Argentina, están las de Colombia y Paraguay"

El entrenador, que pasó por el banquillo de Santa Fe y en la actualidad trabaja con el Guaraní paraguayo, concedió una amplia entrevista al diario 'Clarín'.

En nuestro país el técnico argentino Gustavo Costas dejó una grata imagen, después de salir campeón con Santa Fe en los torneos de 2014 y 2016. Costas, que ahora encuentra al frente de Guaraní, se refirió este sábado a las ligas más importantes de Suramérica.

"Hay dos países fuertes a nivel de ligas, que son Argentina y Brasil. Están muchos escalones arriba en infraestructura. Después, vos ves los partidos y no se refleja esa superioridad. En los Sub 20, Sub 23 y selecciones mayores no hay tanta diferencia. Y después, vienen los demás. Paraguay y Colombia por delante", dijo el argentino a 'Clarín' de su país.

A la hora de hablar de sus secretos, ganando títulos en el fútbol colombiano, peruano, ecuatoriano y paraguayo, Costas resaltó que siempre se encuentra pendiente de sus jugadores, de la unión y no deja nada al azar.

Gustavo Costas fue destacado en la misma nota por haber entregado mercados a las personas de clases menos favorecidas en territorio paraguayo

