Gustavo Ramírez: "Trabajamos muy fuerte en la pretemporada y por suerte sacamos los tres puntos"

¡Gol y victoria! Así fue la actuación de Gustavo Ramírez contra Deportivo Pereira, en el debut del conjunto ‘azucarero’ por la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Justamente, referente a lo que fue su actuación, el delantero del Deportivo Cali charló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, enfatizando en que todo los visto en campo del Hernán Ramírez Villegas fue trabajo de Jorge Luis Pinto.

Con la obligación de sumar de a tres para escaparle al tema del descenso, el cuadro vallecaucano cumplió en condición de visitante, situación de la que habló el atacante paraguayo, quien afirmó que todo es fruto del trabajo y preparación en los días previos al compromiso.

“Nosotros nos veníamos preparando muy bien, hace más de un mes que teníamos compromisos de llegar muy bien al primer partido, sabiendo que nos estamos jugando un torneo muy complicado por la situación del club y por suerte el trabajo se vio, trabajamos muy fuerte en la pretemporada, todo el trabajo que hizo Jorge Luis Pinto antes de que partiera y por suerte, pudimos sacar los tres puntos”, dijo inicialmente Ramírez, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Sumado a eso, Gustavo Ramírez detalló que justamente el exentrenador ‘verdiblanco’ fue quien había imprimido ese comportamiento táctico en el campo, luego de haber corregido algunos errores que costaron puntos y partidos en el torneo pasado: “El funcionamiento de Pinto nos había quedado grabado, sabíamos que el torneo pasado nos había costado partidos que por ahí teníamos la ventaja y pudimos asegurarlo, se vio el cambio de actitud frente a Pereira en la segunda parte cuando tuvimos más la pelota, sacamos el resultado y atacamos en contra”.

Respecto a lo que será el nuevo estratega del Deportivo Cali, el delantero paraguayo dijo que, aunque hizo presencia en la victoria contra Pereira, el grupo todavía no ha tenido contacto alguno con él: “Jaime De La Pava no se ha presentado, seguramente el miércoles vamos a tener el primer entrenamiento con él. No hemos tenido la oportunidad de conversar con él, estuvo en el estadio Ramírez Villegas, pero no hemos interactuado”.

*Otras declaraciones:

¿El presente económico y deportivo del club afecta al jugador?

“Sabemos que la situación es compleja en el club, pero nosotros como jugadores de fútbol tenemos que tratar de buscarnos nosotros mismos, tratar de dar lo mejor y resultados, porque al final vivimos de esto; influye mucho la parte de los directivos de la ayuda que nos puedan dar, influye mucho, es importante que estemos todos de la mano en este proyecto, pero nosotros como jugadores tenemos que ir a ganar y contra Pereira se dio ese compromiso de dar lo mejor de cada uno”.

¿Por qué tomó la decisión de bajarse el sueldo?

“La decisión realmente fue una propuesta que me hizo el profesor Pinto. Yo el torneo pasado no estuve físicamente, me lesioné y no pude recuperarme más, me sentía en deuda conmigo mismo, con la afición y el entrenador que confió en mí, y yo quedé con él en que si me lesionaba, no me deberían pagar una parte”.