Gustavo Torres: “Juan Carlos Osorio aguantó mucho en América, fue penoso lo que vivió”

La era de Juan Carlos Osorio en el América de Cali no terminó nada bien, entre malos resultados y enfrentamientos con el dueño del club, Tulio Gómez.

Frente a ese tema, el futbolista Gustavo Torres habló con ‘Grueso Calibre’ y defendió al experimentado entrenador. Además, dio detalles de lo que se vivió en las toldas ‘escarlatas’.

“Osorio fue una persona que aguantó mucho, fue alguien que le ganó a Alemania y con toda su experiencia, muy penoso. Lo que él hizo en América fue increíble, metió la mano en el bolsillo para hacer cosas que América no hacía. Esto es en la interna pero yo lo hablo porque lo sufrí”, afirmó de entrada.

Además, Torres contó que en una oportunidad llegó tarde al entrenamiento y lo tildaron de indisciplina, a eso sumándole que luego lo dejaron a un lado por determinación de las directivas.

“Una vez no asistí a un entrenamiento porque llegué tarde, me hicieron una prueba de alcoholemia y salió negativa. La directiva lo tomó como un acto de indisciplina. Cuando volví a la pretemporada en enero le dicen al profe no iba a jugar y que las contrataciones las hacen los directivos y ahí le quitaron el mando. Comenzó la discusión entre entrenador y directiva y le quitaron la potestad al profe. Me dijo que lo querían incomodar y que en otro caso hubiera renunciado, pero él quería dejarle un título al América y me dijo que me aguantara a ver si me inscribían”, agregó.

En otro tema, Gustavo Torres se refirió a los momentos que vivió al llegar a Atlético Nacional, tras conseguir más reconocimiento y más dinero.

“Pasar de ese estilo de vida que se llevaba en el Quindío a otro estilo de vida como lo es Nacional eso fue drástico. Lo disfruté mucho pero cuando pasan las cosas, uno se da cuenta de la magnitud de donde estaba. Era muy joven y tal vez no se aprovechó como se había trazado, me falto dar más en Atlético Nacional porque es una institución que te da todo y uno como jugador siempre anhela ser reconocido, pero aparecen muchas distracciones que uno como persona debe estar muy fuerte mentalmente para poder llevar esa línea”, aseveró.

Para concluir, el futbolista dijo que renunció a los dos años de contrato que tenía con el cuadro ‘verdolaga’ para arribar al América de Cali, elenco del que afirmó ser hincha.

¿En qué equipos ha jugado Gustavo Torres?

A sus 25 años, el delantero oriundo de La Cumbre, Valle del Cauca ha jugado en Universitario Popayán, Quindío, Nacional, América de Cali, en Colombia. San Lorenzo (Argentina) y Vasco da Gama (Brasil).