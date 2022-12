“Gustavo Torres salió de la pobreza a la riqueza, no es fácil para nadie; tenía la cabeza revuelta”

Alberto Suárez, quien dirigió al atacante en Deportes Quindío, charló con GolCaracol.com sobre el buen arranque de Torres en Nacional y recordó momentos en los que lo tuvo bajo su batuta.

Gustavo Torres es la ‘carta de gol’ en Atlético Nacional para este 2020. Eso lo sabe bien Juan Carlos Osorio, quien constantemente lo elogia y le dio la confianza para el presente semestre, a pesar de alguna resistencia por parte de la hinchada, con el atacante.

Y es que sus cuatro goles en la misma cantidad de fechas disputadas avalan a Torres, quien se ha mostrado más centrado en la parte futbolística, a pesar de los señalamientos que tuvo anteriormente por supuestos actos de indisciplina.

Frente a Chicó, el martes y en juego realizado en Tunja; el vallecaucano anotó dos goles y se convirtió en la figura del encuentro.

Es por eso que su nombre y apellido comienza a tener resonancia cercana a todos los allegados a la familia 'verdolaga'.

Alberto Suárez, quien lo tuvo en el Deportes Quindío, en 2017, habló con GolCaracol.com y contó sobre los inicios de Torres en el fútbol, la forma en la que hizo que rindiera en la cancha y sobre la destacada actualidad del delantero.

¿Cuénteme un poco de Gustavo Torres?

“Lo conozco desde muy niño, cuando jugaba en Boca Juniors en la categoría pre-infantil, lo enfrentamos y lo sufrimos. Desde muy niño mostraba las condiciones que tenía y después, tuve la fortuna de dirigirlo en el Quindío. Recuerdo que cuando llegué, lo primero que le dije fue: “Usted no puede estar en el Quindío, usted tiene que irse a un equipo grande”. Hicimos acuerdos conceptuales, le dije que tocaba hacer ciertas cosas para que pudiera ser transferido y fue muy juicioso con eso. Recuerdo que hizo varios goles en el semestre con el equipo y eso le valió para traspasarlo. No era fácil pasar de Quindío a Nacional, pero las condiciones las tiene, es un jugador muy moderno, que te hace la función de extremo por derecha o izquierda, o te juega de delantero en punta y todo lo hace bien. Gustavo, como la gran mayoría de esa generación funcionan según el mensaje que se les dé, hay que darles cariño; respeto; mensajes claros. Con Osorio encontró ese papá y el profe le está sacando mucho provecho”

¿Qué acuerdos hizo con él?

“Cumplimos los acuerdos. De hecho, le cuento algo que nunca le he dicho a nadie. Yo le dije que: “Usted hace lo que yo le digo, se comporta como yo le digo y en junio está transferido, yo me comprometo”. Así fue. Y hasta yo tengo un mensaje de él en el que me dice: “Me cumpliste profesor”.

¿Cuáles eran las cualidades que usted veía en él cuando pequeño?

“Yo te puedo resumir que es el mismo Gustavo Torres de hoy, hace diez años, el niño que hacía diferencia por su potencia, por su habilidad, porque tenía velocidad y eso no lo tiene cualquier jugador. Cambiaba de ritmo con la posesión, era una técnica exquisita. Tiene un gran poder de anticiparse a la jugada. Eso ratifica que en el fútbol los buenos siempre serán así. Cuando vi que estaba dando vueltas, sabía que encontraría su espacio de consolidación y lo está haciendo ahora”.

¿Qué piensa sobre los actos de indisciplina con los que fue relacionado?

“Ojalá me entienda, uno no puede ser más papista que el Papa. Es muy fácil desde una tribuna sentarse a señalar a la gente. Gustavo cuando llegó a Nacional, la primera vez, era un muchacho con una cabeza revuelta porque salió de la pobreza a la riqueza de un momento a otro. Él sale del Quindío y multiplica por 20 su salario, eso no es fácil para nadie, ni para el más estudiado. Ahí es donde fallamos todos, porque no nos preparamos para ese momento. Y segundo, cuando llegan a las instituciones desconocemos al jugador. Hoy en día Gustavo se está centrando en su realidad, en lo que puede conseguir y esa forma de centrarse se lo ha permitido el entrenador y las personas que están cerca de él. Hoy está más maduro, más serio y se encontró con su fútbol. Eso le permitirá seguir creciendo y le aseguro que hará muchos goles. Conmigo nunca fue indisciplinado”.

Juan Carlos Osorio y usted le dieron confianza…

“Nosotros somos papás, pero no ‘alcahuetas’. Ni el profe Osorio, ni yo, lo somos, cuando hablamos de papá es de una persona que quiere, que guía, que está orientándola y está dispuesta y decidida a que no cometa errores y a jugársela por la persona”.

¿Usted lo ve con nivel para Selección Colombia?

“Lo dice Gustavo con su cotidianidad y si quieren ver a un jugador que hagan gol por la banda, es él; o por el centro, es él; con cabeza, es él, lo está haciendo de todas formas. Él mismo se encargará de ponerse en la Selección Colombia”.

¿Qué mensaje le daría con su buen momento?

“Que no se olvide de lo que está haciendo que le está dando frutos, supongo que está haciendo cosas muy buenas, se estará comportando muy bien, entrenando bien, escuchando y ahí no hay secretos. Es seguir repitiendo lo que está haciendo, es joven y le quedan 10 o 12 años de vida futbolística, que lo aproveche y disfrute de este momento que está viviendo”.