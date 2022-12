“Hablé con Pastrana, pero me comunicó que el profe no me necesitaba”: Seijas

El volante venezolano habló de lo que será su futuro, después de conocer que no está en los planes de Chapecoense. Santa Fe fue su primera opción, pero lo ve lejos.

Chapecoense le comunicó a Luis Manuel Seijas que no está en los planes del equipo para el 2018 y de inmediato el volante venezolano se puso a buscar un próximo destino para su futuro.

“Lo primero que hice cuando me comunicaron que no iba a seguir aquí, fue llamar a César Pastrana, pero me comunicó que el profe no me necesitaba y hasta ahí quedó el tema”, dijo Seijas en entrevista con ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’.

Sin embargo, el venezolano no le cierra las puertas a la institución ‘cardenal’ aunque reconoció que con lo que se conoce este momento sería difícil que volviera a Bogotá.

Asímismo, el volante, que le pertenece al Internacional de Porto Alegre, aseguró que sería difícil vestir una camiseta diferente a la de Santa Fe, en Colombia, sin embargo, afirmó que “hablé y hablo con Pelusso, me dijo que le informe mi situación, pero nadie del Deportivo Cali me llamó”, finalizó Luis Manuel Seijas.