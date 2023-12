¡Habló de todo!: Marco Pérez, su gran presente goleador, deseo de Selección y lo vivido con Águilas

Con importante reconocimiento goleador, pero un sabor ‘agridulce’ por no estar convocado en la Selección Colombia, Marco Pérez despide este 2023, luego de una gran campaña con Águilas Doradas.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el atacante del cuadro antioqueño se mostró muy contento por haber sido incluido dentro de los diez delanteros con más anotaciones en este año, junto a grandes figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

“La verdad estoy muy feliz de estar en el Top de los mejores goleadores del mundo. Uno como jugador y como delantero debe estar muy feliz por estar ahí compitiendo ante grandes jugadores como Harry Kane y Erling Haaland”, indicó inicialmente Marco Pérez, quien lleva 26 dianas en lo que va de este 2023, vistiendo los colores de Águilas Doradas.

No obstante, no todo es felicidad para el delantero, quien no pierde la esperanza de recibir su llamado a la Selección Colombia: “En el momento no me han dicho nada ni se han comunicado, pero uno debe seguir trabajando como jugador para que en algún momento se le presente la oportunidad de vestir la camiseta de su país”.

Publicidad

“Uno como jugador y más como delantero siente que la selección del país siempre lleva los mejores, aunque uno quisiera estar en el radar. A uno lo miden por los goles y yo creo que vengo haciendo mucho mérito para eso, pero hay que seguir trabajando que en cualquier momento se da la oportunidad”, añadió Marco Pérez.

Marco Pérez, delantero de Águilas Doradas. Instagram oficial de Águilas Doradas

*Otras declaraciones...

Su instinto goleador...

“La verdad he tenido mejores torneos, cuando Tolima me vendió en el 2018 a Arabia Saudí fui uno de los que más goles hice, pues marqué 32. Quedé dentro del Top 10 de los máximos anotadores en el mundo”.

Publicidad

“En el Tolima del profe Alberto Gamero jugábamos muy bien. Se defendía muy bien común la pelota, de locales éramos muy fuertes y de visitantes íbamos a sumar, pero de local siempre ganábamos como hacemos aquí en Águilas, que va a buscar en cualquier cancha”.

Su deseo de Selección Colombia...

“Uno como jugador nunca renuncia a la selección, ese es el sueño, pero hay que seguir trabajando con humildad. Yo estuve cuando el profesor era Eduardo Lara, yo iba a debutar en la inauguración del estadio Palmaseca, pero ese día Falcao García marcó un gol contra Nigeria y nada que hacer. No pude debutar”.

Águilas Doradas en los cuadrangulares...

“Yo no soy de sacar excusas o decir menos fue por esto, pero creo que en los cuadrangulares se inicia otro torneo, el equipo había peleado para jugar el primer partido de local, no se pudo. Para nosotros era importante empezar de local. Ya después Tolima nos ganó acá bien y desafortunadamente vinimos a encontrar la victoria en la quinta fecha. Gracias a Dios aquí hay buenos premios, es un mérito a ser un gran equipo en todo el año. Nos ganamos el derecho en la Copa Libertadores”.