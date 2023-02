Habló el agresor de Daniel Cataño: "Me dejé llevar por las emociones, pido disculpas"

"Muy buenas tardes a la opinión pública, a la Policía Nacional y pues a la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá a acompañar al equipo Millonarios. Hoy pues me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me deje llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz. Un llamado pronto a la hinchada y jugadores, a entender que las provocaciones de un lado y de una parte y de la otra parte, terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños, de pronto personas mayores. Yo creo que un error mío, pues no podía parar un partido, más cuando la Policía Nacional estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugara y pues esas son las consecuencias de los malos actos", dijo Alejandro Montenegro hace pocos minutos, después de quedar detenido por las autoridades ante la agresión a Daniel Cataño, jugador de Millonarios.

Esto impidió que se pudiera jugar el partido de la cuarta fecha de la Liga I del fútbol colombiano entre Tolima y los albiazules, en la cancha del estadio Murillo Toro, de Ibagué.