¿Habrá más refuerzos y 'Chicho' Arango es una opción? Esto dijo el presidente de Atlético Nacional

Jhon Duque, Daniel Mantilla y Alexander Mejía, hasta el momento, son los refuerzos confirmados en Atlético Nacional para la temporada 2022. Asimismo, también se hicieron oficiales las salidas de Geisson Perea, Alex Castro, Jonathan Marulanda, Brayan Rovira, Yeiler Góez y Brayan Córdoba.

Sin embargo, no ha habido más movimiento, solo especulaciones como los posibles regresos de Giovanni Moreno y Edwin Cardona. Eso sí, este último se ha embolatado un poco, ya que desde territorio argentino afirman que tiene todo listo para ser nuevo jugador de Racing Club.

Publicidad

Por eso, con el fin de aclarar si habrá nuevos anuncios, el presidente de la institución 'verdolaga', Emilio Gutiérrez, habló en entrevista con 'El Colombiano' y fue claro al decir que "sí queremos y lo intentaremos; siempre buscamos mejorar al traer a los mejores talentos en cada posición."

"En algunos casos vemos que podemos encontrar rendimiento inmediato que nos fortalece, mientras en otros jugadores, un talento que puede crecer con nosotros y así encontrarles el máximo potencial", añadió a su respuesta a la anterior pregunta.

Publicidad

Pero a esos tantos nombres que han sonado, era imposible no hacer énfasis en uno en particular, quien, semanas atrás, se declaró hincha de Atlético Nacional; se trata de Cristian 'Chicho' Arango, que, en la actualidad, está Los Ángeles FC, de la MLS.

"No es una opción viable. El jugador es de todo nuestro gusto, pero está fuera del alcance, por ahora, debido a su situación contractual", sentenció el presidente Emilio Gutiérrez, dejando claro que si bien no es posible para la vigente temporada, no le cierra las puertas en un futuro.

Publicidad