“Hace un año estaba jugando en el Olaya y hoy estoy en una semifinal”: Christian Huérfano

El atacante de Millonarios habló para Golcaracol.com sobre su presente en el cuadro capitalino y sobre la semifinal que está disputando frente al América de Cali.

Christian Huérfano viene de ser uno de los jugadores más destacados de la victoria de Millonarios 1-2 frente al América de Cali en el juego de ida de la semifinal de la Liga Águila, encuentro en el cual el atacante puso la asistencia para el segundo tanto.

Esta actuación lo llevó a estar nuevamente entre los jugadores citados para enfrentar el segundo partido de esta crucial llave, que definirá uno de los finalistas de este torneo.

¿Qué se siente estar disputando su primera semifinal de la Liga?

Estoy muy emocionado porque hace un año me estaba preparando para jugar el torneo del Olaya y hoy ya me estoy preparando para jugar una semifinal de la liga colombiana, entonces estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me está brindando el técnico.

¿Cuáles son las indicaciones que le da el técnico antes de iniciar o entrar en el partido?

El mensaje del profesor es que trate de hacer lo que siempre hago, que me desempeñe bien dentro del campo de juego, y bueno, la confianza que me tiene es grande, y si tengo la posibilidad de entrar espero hacerlo de la mejor manera.

¿Qué impresiones tiene de esta semifinal?

Son dos equipos históricos en Colombia, con grandes hinchadas, América viene de ascender de la B entonces quiere hacer hazaña, nosotros también llevamos años sin ganar un título y lo queremos hacer por la hinchada.