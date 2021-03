Hamilton Ricard: "No sé cómo el Cali, que venía primero, se pueda caer así; algo raro está pasando"

Deportivo Cali cayó en un bache futbolístico (suma ocho partidos sin ganar en la liga) y se le acabaron los ahorros que consiguió en las primeras fechas y que lo tuvieron, en un momento, como líder del campeonato.

Para algunos, las bajas por lesión de algunos jugadores y la salida de Agustín Palavecino a River Plate afectaron al Cali. Sobre todo, la partida del mediocampista argentino, que manejaba los hilos en la cancha y además convertía goles.

Como si esto fuera poco, la tranquilidad del equipo que dirige Alfredo Arias se ha visto alterada en los últimos días por hechos violentos de sus hinchas en contra del cuerpo técnico y los jugadores.

Primero, dos hinchas del Cali increparon a técnico Arias en el lugar de concentración, luego un grupo más grande fue hasta la sede del entrenamiento y 'apretó' a los jugadores; el pasado lunes, antes del duelo frente al Pasto, el bus que los transportaba fue atacado a piedras y así también la sede administrativa.

"En el Deportivo Cali estamos golpeados, preocupados; pero hacemos un llamado a la cordura"

Hamilton Ricard, recordado exjugador 'azucarero', habló este martes con GolCaracol.com sobre la situación del conjunto vallecaucano, que deberá ganar sus próximos compromisos (Equidad, Nacional y Millonarios) para meterse en las finales.

¿Cómo ve la situación que afronta el Deportivo Cali?

"No sé cómo un equipo que venía primero, que venía cabalgando, se puede caer así. Algo raro está pasando. Aspiro a que el Cali pueda salir de ese bache y clasifique, pero si siguen así, lo veo muy difícil. Ojalá este equipo pueda hacer goles, porque esto se gana es con goles".

Alfredo Arias: “Vamos a clasificar y cuando lo hagamos seremos un equipo muy difícil"

¿Al equipo le afectó la salida de Agustín Palavecino?

"Palavecino era una cuota muy importante. Un tipo que metía goles, hacía jugar, su salida perjudicó al equipo. Pero Cali tiene canteranos, buenos jugadores... Hay que estar adentro para dar un diagnóstico más certero, pero me parece que tienen que apoyar al técnico y los jugadores tienen que tomar la batuta, ponerle el pecho a la brisa y jugar para ganar. Están en un equipo grande, tienen que saber que están en el Deportivo Cali y reaccionar".

¿Qué opinión le merece los últimos hechos violentos en contra del equipo?

"No es normal lo que pasa con la afición, para mí hay intereses detrás. Como siempre, el técnico paga los platos rotos. Uno puede protestar, sentirse frustrado, pero no está bien lo que hacen. Tenemos que cambiar, y me parece que el técnico también se equivoca, porque no puede ponerse de igual a igual con los hinchas. Tiene que hacer caso omiso y seguir trabajando".

