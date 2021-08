Hamilton Ricard: “Teófilo Gutiérrez hace jugar y tiene el temperamento que necesita el Cali”

Hamilton Ricard es voz autorizada para hablar del Deportivo Cali , mucho más teniendo en su palmarés un título con el equipo y 79 goles en 189 partidos con la camiseta ‘azucarera’.

Por ese motivo, este miércoles, el exjugador atendió a GolCaracol.com para referirse al presente del cuadro dirigido por Alfredo Arias.

Además, Ricard destacó la llegada de un experimentado delantero como Teófilo Gutiérrez , y de tener otro gran jugador como Harold Rivera, que espera que lideren a este Deportivo Cali a pelear por el título de la liga colombiana 2021-II.

¿Qué decir de este Cali 2021-II?

“Esto del fútbol es más complicado, Cali es un equipo que le da mucha oportunidad a canteranos, y por ahí necesita tiempo para afianzarse, una vez estén bien son regulares en su nivel. Con la llegada de Harold y de Teo, van a dar un plus muy importante, va a mejorar mucho y Dios quiera que yo creo estos jugadores le van a dar ese toque al Cali, esto es de jugadores, no digo que los que están no sean buenos, pero se necesitan siempre algunos que tengan ese pergamino como Harold y Teo”.

¿Cómo ve la idea de Alfredo Arias?

“El Cali siempre es un equipo de buenos jugadores, de pierna fina, de la pelota, del toque, de llegar elaborando buen fútbol, muchas veces los técnicos pueden tener mucho conocimiento y saber muchas cosas pero para lo que el técnico quiere a veces no puede tener todos los jugadores adecuados y tiene que adaptar al jugador, y el jugador a veces por jugar te dice que sí pero no está cómodo, no se siente identificado y al final no termina dando lo que el técnico le exige, porque no están dadas las condiciones. Pero creo que el profe le agarrará la línea a eso, o sino le agarra uno como técnico puede acomodarse a lo que le gusta a los jugadores, esperemos lo sepa palpar y saque lo mejor de esos jugadores”

¿Qué tal la llegada de Teófilo Gutiérrez?

“Esperaba, pues no esperaba que fuera ‘Teo’ pero siempre se había esperado uno, dos o tres jugadores de ese nivel. Se dio y sabemos lo que significa Teo futbolísticamente, hace jugar a los compañeros, tiene el temperamento que se necesita, la gente está muy contenta con él”.

Algunos critican la edad en la que llegó Teo, ¿usted qué opina de eso?

“Ibrahimovic, más de 30 y hace goles y juega en las mejores ligas, Teo es un profesional, se entrena bien, yo jugué hasta los 39 goles, eso uno cuando entrena y uno está bien eso no hay lio, ni problema. Él es un profesional y él responde. Si uno no se entrena bien y tiene 33 años no juega más, no importa la edad, él es alguien que se cuida y a él le irá bien”.

¿Para qué está este Cali?

“Con la llegada de estos muchachos está para campeonato, son los jugadores con recorrido, obvio que Teo mucho más, no importa, uno cuando trae esa clase de jugadores para que le den ese plus debe pelear por el título, y se que Teo vino para eso”.

¿Cómo ve el regreso de Harold Preciado?

“Bien, él ya conoce la casa, lo conoce la casa a él, lo quieren, se siente a gusto y lo querían tener, entonces creo que es bienvenido y le va a aportar muchísimo al equipo azucarero”.