Hansel Zapata: “Millonarios no me ha contactado; si llega una oferta, la revisaré”

El delantero caucano habló en exclusiva con GolCaracol.com sobre su futuro profesional, luego de una gran temporada con La Equidad.

Hansel Orlando Zapata ahuyentó los rumores que lo vinculan con Millonarios e Independiente Medellín y aseguró que está cerca de renovar su contrato con el conjunto ‘asegurador’.

“A mí no me ha contactado ni Millonarios ni Medellín. Cuando estaba en Bogotá se acercó una persona para ofrecerme llegar a Millonarios, pero no pasó nada extraordinario y nunca hablé con ningún directivo del club”, explicó el delantero a GolCaracol.com.

Si nada extraordinario ocurre, Zapata renovará con La Equidad, equipo con el que disputó 35 partidos en 2018, 21 de ellos como titular. Además, el caucano anotó 4 goles.

“Tengo que presentarme en Equidad el 3 de enero, tengo que renovar el contrato porque en estos momentos soy jugador libre. Llegaré a Bogotá a firmar un nuevo contrato”, confirmó.

No obstante, el delantero, de 23 años, que también vistió las camisetas de Unión Magdalena y Once Caldas, no cierra la puerta a las ofertas de los capitalinos, los antioqueños o cualquier otro equipo.

“Si llegan ofertas que realmente me favorezcan, estoy dispuesto a escucharlas. Es agradable saber qué equipos como Medellín y Millonarios estén pendientes de uno. Si llega una oferta, la revisaré”, concluyó.

