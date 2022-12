Hansel Zapata no se conforma con asistencias: “Espero se me abra el arco para los goles”

El atacante de Millonarios, quien acumula cinco asistencias en la presente temporada, habló con GolCaracol.com de su actualidad, analizó a Santa Fe, su próximo rival, y contó de sus objetivos en el fútbol.

Hansel Zapata fue uno de los refuerzos de Millonarios para la Liga Águila-II 2019 que más ilusionó a los hinchas y el futbolista no ha defraudado a esa expectativa que tenían de él.

El oriundo de Puerto Tejada, Cauca, charló con GolCaracol.com y se refirió a su buen presente, donde ya acumula cinco asistencias y buenas presentaciones con su desequilibrio y velocidad por las bandas.

Además, Zapata habló de su anhelo de vestir la camiseta de la Selección Colombia, de sus referentes en el fútbol y hasta del tridente ofensivo que han conformado con José Guillermo Ortiz y Juan David Pérez.

¿Cómo se está sintiendo con su actualidad en Millonarios?

“Bien, voy de menos a más, de a poquito voy aumentado el ritmo de juego, voy tomando el juego que el profe quiere, adaptándome a los compañeros y es importante para mí que le he estado aportando al equipo en los últimos partidos”.

¿Qué opinión tiene usted de la derrota 2-1 contra Unión Magdalena?

“Creo que a Millonarios le ponen esos árbitros que por ejemplo no tenían mucha experiencia en la A y creo que se confundió en la expulsión, en el penalti, pero bueno, son seres humanos y se pueden equivocar. Ahora, en el terreno de juego nos queda a nosotros remediar esas cosas y no dejarnos llevar por broncas de malas decisiones. Estamos un poco triste por el resultado, hicimos un excelente primer tiempo y luego en unas desconcentraciones nuestras nos hacen los dos goles”.

Ahora se viene Santa Fe, ¿qué análisis hace de lo que será su primer clásico capitalino vestido de azul?

“El clásico es importante, va a ser el primero con la camiseta de Millonarios y espero que sea con triunfo. Por ahí Santa Fe venía de un bajón futbolístico y logró superar a Medellín de una excelente manera, pero el clásico es diferente e independientemente de lo que hayan hecho, lo relevante es lo que se haga en este partido, ambos equipos van a estar bien parados en cancha y va a ser un gran duelo”.

Hablando de lo personal, ¿le costó mucho su adaptación a Millonarios?

“El profe Pinto es muy táctico, por ahí el me pidió trabajos defensivos que yo no lo venía haciendo en mi anterior equipo, por eso me estaba costando, pero hay que tener ritmo de competencia, ahora he venido haciendo las cosas bien y cumpliendo con lo que el técnico quiere”.

Además de lo defensivo, ¿qué más le pide Jorge Luis Pinto?

“El pide muchas labores tácticas y pues obviamente me pide desequilibrio en la parte de arriba, que rompa los espacios y creo que en los últimos partidos lo he hecho bien y lo aprovechamos con Juan David Pérez en la otra banda”.

Los goles no le han llegado, pero es el actual líder de asistencias, ¿qué piensa de eso?

“En mi anterior club siempre fui de los mayores asistentes, le serví muchos balones a Carlos Peralta. Ahora le he servido varias al ‘tico’ José Ortiz y esperemos que sean más asistencias. Frente a lo de los goles espero se me pueda abrir el arco y pueda marcar mis primeros tantos con esta linda camiseta”.

¿Cómo se ha sentido con ese tridente ofensivo con Ortiz y Pérez?

“El costarricense tiene unos movimientos extraordinarios y en el área es inquieto, él saca provecho de eso. Juan David es un jugador brillante, yo lo conocía cuando estuve en las inferiores de Medellín y él estaba ya en el plantel profesional y lo admiraba bastante y ahora compartimos cancha”.

¿Cuáles son sus objetivos con Millonarios?

“Estoy en un equipo grande, quiero sumar títulos y creo que sería algo muy lindo para mi carrera conseguir uno con esta camiseta, con este gran cuerpo técnico y plantel. Esperemos que podamos levantarlo a final de año, sabemos que no va a ser fácil”.

¿Ve muy lejano la posibilidad de ir a la Selección Colombia?

“Creo que estando en Millonarios es un club donde uno tiene más oportunidades. Con el trabajo que uno pueda tener, la disciplina y el compromiso que tenga uno en los entrenamientos y en el terreno de juego es importante para un llamado a futuro a la Selección, que es lo que uno siempre sueña, con vestir la amarilla, espero algún día se pueda dar ese llamado, mientras tanto hay que seguir luchando”.

¿Cuál es su ídolo o referente en el fútbol?

“Siempre he admirado a Lionel Messi, pero lo que está haciendo Kylian Mbappé es importante, creo que son los jugadores a los que más sigo”.

¿Cuáles son sus sueños?

“Principalmente es jugar en la Selección Colombia y llegar a Europa, que son objetivos que uno se traza, espero que algún día pueda lograr eso”.

