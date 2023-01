Harlen Castillo firmó con Atlético Nacional: los ‘verdolagas’ tienen nuevo arquero para 2023

Atlético Nacional se sigue reforzando pensando en la Copa Libertadores y en la liga del fútbol colombiano 2023-I. Este martes el club antioqueño sorprendió a sus hinchas con la contratación del joven Nelson Deossa, y también llegó seguridad al arco: Harlen Castillo.

A través de un video en redes sociales, mostrando varias atajadas del guardameta, el cuadro ‘verdolaga’ anunció la llegada del golero, que viene de ser figura e el título que consiguió con el Pereira, el semestre anterior.

El ‘Chipi Chipi’ Castillo será el séptimo refuerzo de Atlético Nacional, tras los ya confirmados Sergio Mosquera, Cristian Zapata, Jader Gentil, Nelson Deossa, Francisco Da Costa y Juan Felipe Aguirre.

Con la llegada de Harlen, el puesto de arquero titular se lo disputará con el joven Kevin Mier, quien viene siendo destacado con sus atajadas, y fue clave en el título de la estrella 17, en la Liga I 2022. El otro guardameta del plantel profesional es Luis Maquines, quien actualmente se encuentra siendo el titular con la Selección Colombia Sub-20, en el Sudamericano de la categoría.

Ahora, se espera que Castillo se ponga a disposición del técnico brasileño Paulo Autuori, y empiece a ganarse su lugar en el equipo. Aún no se sabe si será tenido en cuenta para el partido de la primera fecha del campeonato, que será este jueves, contra Once Caldas, en el Atanasio Girardot, desde las 8:20 p.m.

Por otra parte, este mismo martes, el técnico Paulo Autuori dio una rueda de prensa en la que tocó varios temas, y además de hablar de algunos de los refuerzos, confirmó que no tendrá en cuenta a dos futbolistas: Bryan Rovira y Juan Pablo 'Indio' Ramírez.

"Ramírez no está, sino ya estaría con nosotros. Rovira tampoco debe quedarse, sino ya estaría acá con nosotros, esto no es por mí, tengo a los dos muy bien referenciados. Ramírez jugó mucho en Bahía, fue reconocido y tuvo una lesión, y ha regresado. Rovira para mí acá, fue importante. Hay que tener en cuenta también los deseos personales y las necesidades del club", afirmó el estratega brasileño.

Además, el timonel de Atlético Nacional 'le bajó el pulgar' a una posible llegada de Teófilo Gutiérrez, quien horas atrás se 'ofreció' al club antioqueño: "No es por ahí, no vamos por ahí, te lo aseguro y no tiene nada que ver con Teo, tiene que ver con la idea que se tiene hoy en día en el club. Sin especulaciones de ese tema".