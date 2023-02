Harlen Castillo: "Me propuse no ser uno más en Nacional; aquí hay que ganar tres títulos al año"

En su llegada a Atlético Nacional el guardameta Harlen Castillo entregó sus primeras declaraciones vistiendo los colores del ‘Verdolaga’, afirmando que su firme intención es la de ganar títulos en el conjunto antioqueño, que está próximo a enfrentar a su ex equipo: Deportivo Pereira por la Superliga de Colombia.

Después de su paso por el conjunto risaraldense donde se consagró campeón el torneo pasado del fútbol colombiano, ‘Chipi Chipi’ arribó a la ciudad de la ‘eterna primavera’ con el objetivo de hacer historia y nombre.

Sin embargo, el puesto de la portería verde está muy bien custodiada actualmente por el joven portero Kevin Mier, que ha aprovechado la oportunidad para consolidarse en los tres palos, hecho que complica una posible titularidad de Harlen.

De todas maneras, en sus primeras palabras como jugador ‘Verdolaga’, Castillo se pronunció específicamente sobre el hecho y orgullo que implica representar una institución tan grande: “Al venir a Atlético Nacional me propuse no ser un jugador más, me propuse llegar acá para poder tener logros, objetivos cumplidos.

“Desde el principio les dije que Nacional es un equipo donde al año uno mínimo tiene que ganarse dos o tres títulos y eso espero, llegar acá a hacer un nombre, seguir haciendo mi nombre, seguir dándole a la institución eso que ellos traen por muchos años, que es siempre luchar por títulos internacionales, poder ganar la liga en Colombia y dejar mi huella trazada también”, afirmó ‘Chipi Chipi’.

Además de eso, recordó los grandes referentes del arco verde, afirmando que él también viene a dejar huella en el club: “Sé que aquí han pasado arqueros grandes con mucho recorrido, con mucha experiencia, arqueros que dejan títulos, yo vengo del Deportivo Pereira de ser campeón el año pasado y espero esa prueba que yo tuve el año pasado con el ‘matecaña’ se crezca porque acá tengo más métodos, tengo más medios, más gente que trabaja para eso, trabaja para ganar, para alcanzar grandes logros y espero no quedarme atrás”.

¿Cómo le fue al Harlen Castillo en el Deportivo Pereira?

El guardameta de 29 años arribó en enero del 2015 a tierras risaraldenses con la intención de marcar historia y hacer nombre en el fútbol profesional colombiano.

Desde aquel entonces ‘Chipi Chipi’ completó un total de 142 juegos, en los cuales recibió 157 goles anotados en 12.780 minutos que estuvo en cancha.

Castillo fue fundamental en todo el proceso de Pereira para ascender a la primera división donde posteriormente llegó a conseguir el subcampeonato de la Copa en 2021 y la primera estrella en la historia del ‘matecaña’ en la Liga 2022 II.