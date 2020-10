Harold Lozano: “No estoy contra Juan Cruz Real; pero en vez de avanzar, América retrocedió”

Un momento irregular es el que vive América de Cali. En Copa Libertadores, por ejemplo, se perdió con Internacional en Brasil y se empató con U Católica y el mismo equipo 'colorado', en el Pascual Guerrero. A nivel local, perdió con Junior la Superliga y ha tenido altas y bajas en la Liga del fútbol colombiano.

Y todas las críticas han apuntado a los dirigentes del equipo vallecaucano por el viraje que le dieron a la dirección técnica con la llegada del argentino Juan Cruz Real y la partida de Alexandre Guimaraes.

Este jueves, en una transmisión en vivo con GolCaracol.com; el que opinó sobre el presente de los 'Diablos rojos' fue el exfutbolista Harold Lozano.

“A veces ni siquiera es culpa de los técnicos. Me duele el América porque teníamos un técnico campeón y lo sacaron, cuando tenía que continuar; debemos ser coherentes. Me da tristeza. Yo no le echo la culpa al técnico, más tiene la culpa la directiva y en eso estamos pecando, en eso tenemos que repensar”, fueron las palabras del 'Betún'.

Recordó sus épocas de jugador en las que ‘la mechita’ era protagonista del torneo internacional: “estuvimos siempre cerca de una Copa Libertadores, pero da tristeza ver que en la actualidad el equipo está pasando afugias para pasar la primera fase”.

Del entrenador argentino del equipo, Lozano señaló que “no estoy en contra de Juan Cruz Real, yo respeto mucho y él tiene buenas cosas, buenas ideas, pero la experiencia pesa bastante, puede pasar por eso. Guimarães tiene experiencia; sabe cómo jugar, tenía el andamiaje del equipo, estaba familiarizado con la ciudad; en eso perdimos y, en vez de avanzar; retrocedimos”.

En la entrevista también estuvo Diego Alonso Barragán, con paso por el club como asistente técnico en 1992 – 1993 y entre 1999 y 2002, y aseguró que "el tema es triste, pero yo no le echo la culpa al equipo, ni al técnico, sino a la programación del futbol colombiano, eso no es buena competencia. Al entrenador que le va mal lo quieren cambiar, a los técnicos los quieren cambiar cada tres o cuatro meses, no hay un proceso, trabajo y al final pasa esto que sucede en las competencias internacionales”.