Harold Preciado confirma ofertas del fútbol chino

El atacante del Deportivo Cali, en charla con el programa El Camerino, de Blu Radio, aseguró que no sabe qué tan adelantadas están las negociaciones para salir al balompié extranjero.

“Estuvo la oferta de Nacional, llegó una carta del Galatasaray pero por unos problemas se cayó y hay otras propuestas en China. Hasta el momento oficial, no hay nada todavía”, aseveró Preciado.

Además, el atacante de 22 años confirmó que no está concentrado con el grupo de jugadores, que están adelantando la pretemporada ‘azucarera’, por las negociaciones que se están manejando.

Se estima que el monto ofrecido por el equipo chino asciende a los 7 millones de euros y que en las próximas horas se haría oficial su traspaso.

“La Liga china dentro de unos años será competitiva, pero ahora no puedo decir que iré porque no he firmado nada”, resaltó el tumaqueño en el programa El Alargue, de Caracol Radio.

Aunque el sueño de Preciado es jugar en el balompié europeo, fue contundente al afirmar que “si no se da esa oportunidad, voy a estar a disposición del Cali, el cuerpo técnico decidirá si quiere contar conmigo o no”.