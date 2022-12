Harold Rivera: “A Eduardo Méndez lo único que le dije fue que lo iba a poner a pensar”

El entrenador de Santa Fe habló del buen momento de su equipo, que acumula cinco triunfos consecutivos y ahora es once en la tabla de posiciones de la Liga Águila-II con 17 puntos.

Santa Fe sigue con su vigorosa reacción en la Liga Águila-II del fútbol profesional colombiano y poco a poco, bajo la dirección técnica de Harold Rivera, endereza su camino tras un mal arranque de semestre.

Los ‘cardenales’ vencieron 0-3 a Jaguares, en la ciudad de Montería, y ahora quieren seguir en la racha positiva este jueves cuando reciban en El Campín a Bucaramanga.

Rivera habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; entregó detalles de su trabajo y de lo que podría deparar el futuro.

El presente: “Gracias a Dios se pudo cambiar la situación en la que venía Santa Fe, ha tenido una respuesta interesante. Cuando llegamos el equipo estaba caído, sin embargo ahora veo mucho compromiso departe de los jugadores y ya se empezaron a ver los resultados”.

Su mensaje a los futbolistas: “Le dije a los jugadores que teníamos que tener convencimiento para salir de los obstáculos. Nuestra idea es ganar en cada cancha que juguemos”.

El futuro: “Eduardo Méndez es un buen amigo mío, sin embargo, él no me trajo acá por la amistad, sino por el trabajo que venía haciendo. La conversación fue clara, hablamos de que viniera a cambiar el rumbo de Santa Fe y después veríamos si continuaba. Cuando me llamó le respondí: 'mijo, lo voy a poner a pensar'”.

Santa Fe recibirá a Atlético Bucaramanga el próximo jueves a las 8:00 p.m. por la jornada 14 de la Liga Águila-II 2019.

