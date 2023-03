Harold Rivera: "Cometimos errores que no debíamos cometer y Millonarios nos cobró"

El clásico capitalino se tiñó de azul este domingo. Si bien, ambas escuadras venían con un buen momento en lo deportivo, Millonarios logró quedarse con la victoria, tras superar 1-2 a Santa Fe, que hizo las veces de local, y que fue superado por los 'embajadores', quienes aprovecharon dos errores de los dirigidos por Harold Rivera, para quedarse con los tres puntos.

Finalizado el compromiso, el estratega del conjunto 'cardenal' atendió a los medios de comunicación, para dar su balance de lo sucedido en El Campín, "cometimos errores que no debíamos cometer y Millonarios nos cobró. Nosotros tuvimos algunas situaciones de gol, de hecho el primer gol de ellos, llega después de una acción nuestra. Desafortunadamente, no definimos bien, cometemos errores consecutivos y ellos se van con el marcador a su favor; luego empatamos; y en el segundo tiempo, cuando queríamos salir, siento que nos marcaron muy temprano; ya ahí se convierte en otro partido porque Millonarios se repliega y se nos lesiona Fabián Viáfara que nos deja prácticamente con un hombre menos, por más de 25 minutos. Si fuera por merecimiento, no hubiéramos merecido perder el partido", expresó de entrada.

En otra intervención se refirió a las cosas que debe corregir el equipo de cara a lo que viene, "yo siempre digo que tenemos que mejorar en la tenencia de pelota, también tenemos que corregir el cerrar espacios, y mejorar ese pase entrelíneas que nos estaba afectando; y por supuesto concretar porque tuvimos algunas situaciones y quizás nos apresuramos en algunas. No podemos cometer errores, porque así llegó el primer y segundo gol. Tenemos que hacer la autocrítica, el análisis y pensar ya en el próximo partido frente al Boyacá Chicó".

Publicidad

Aquí más declaraciones de Harold Rivera:

*Las sustituciones

"Neyder Moreno iba a entrar de extremo, se nos lesiona Fabián Viáfara y me toca decirle que vaya de lateral. La idea era intentar manejar la misma figura, y que Kelvin Osorio entrará un poco más a ayudar a sacar la pelota y que liberara de esa responsabilidad a Iván Rojas, que estaba ya comprometido con la tarjeta amarilla; con un hombre menos se nos dificultó la tarea de abrir con los extremos".

*El cambio del equipo en el segundo tiempo

"Independientemente de lo que queríamos hacer con el plan partido, entramos al vestuario con aire en la camiseta por el empate y cuando entramos y nos marcan tan temprano. Pienso que fue un baldado de agua fría ese segundo gol, seguimos atacando, queríamos tener la posibilidad de bandas y por eso intentamos refrescar el ataque. Ese hombre de menos que nos hizo falta en banda no lo pudimos encontrar, porque nos tocó retrasar a Neyder Moreno".

Publicidad

*Cosas por mantener y corregir en el equipo

"Debemos mantener las ganas y la actitud que hemos demostrado para levantar el equipo, repito que el resultado fue adverso, pero me quedo con que el equipo incluso con 10 jugadores intentamos tener a Millonarios en su arco; tenemos que mejorar y corregir los errores que estamos cometiendo".