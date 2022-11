Harold Rivera: "Con prudencia y y humildad, Santa Fe viene haciendo su trabajo"

En Independiente Santa Fe ya palpitan las semifinales de la Liga colombiana en este segundo semestre del 2022. El conjunto 'cardenal' terminó de líder en el 'todos contra todos', al culminar con 34 puntos. Harold Rivera, uno de los futbolistas de la plantilla del rojo capitalino, pasó por los micrófonos del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí habló del primer partido que tendrán esta fase contra Millonarios, que acabó de salir campeón de la Copa Colombia.

"Me gusta el folclor, el fútbol para mí es para el local y visitante y eso hace que el estadio se vea diferente, en este caso, que nosotros somos visitantes, sepamos que hay gente que nos está apoyando; ojalá que hay gente apoyándonos", dijo de entrada el volante de los 'leones'.

En medio de la charla, Rivera también habló del lugar en el que finalmente quedaron en la fase regular. Esperan de ahora en adelante seguir con la misma intensidad y competitividad.

"Decirle que esto es fútbol, lo que pasa es que nuestro torneo está bien hecho, llegamos muchos equipos con la posibilidad de clasificar y nosotros con prudencia y y humildad estamos haciendo nuestro trabajo, no lo estamos haciendo tan mal, como lo han hecho ver, esperamos este torneo seguirlo haciendo bien, con prudencia y mucha competitividad en cada uno de los partidos", prosiguió el deportista de 29 años.

Otras declaraciones:

El clásico frente a Millonarios

"Lo mismo, seguir en nuestra manera de buscar los partidos, con el carácter que hemos venido haciendo, sabemos los que nos estamos jugando, lo que representa Santa Fe y jugar contra equipos buenos, equipos que son llamados a quedarse con el campeonato y saber para qué estamos, sin duda, lo enfrentamos con mucho carácter".

"Nos preparamos bien, reconocemos que Millonarios es un gran equipo no solo por ganar el título, sino por su proceso, pero también nos dimos cuenta, que cuando quisimos hacerle daño, lo pudimos hacer. Vamos a seguir preparando el plan del partido, buscando las falencias de ellos y preparando nuestras virtudes".

Las charlas con su papá, el entrenador Harold Rivera

"Siempre después de los partidos y antes hablo con él, es una persona que entiende el juego y cómo no le voy a dar su valor, porque también es mi papá. Me ayuda a crecer y mejorar; sus consejos me hacen mejorar, por eso siempre lo escucho".

¿Cómo jugarle a Millonarios?

"Jugar con el rival de patio es diferente y aparte porque estamos en finales. Tenemos que salir con carácter e intensidad y hacerles sentir a ellos que también queremos ganar títulos, que no la van a tener fácil".



Si hacen cuentas para clasificar a un torneo internacional

"Las cuentas, todo eso se revisa, estamos pendientes de los que nos estamos jugando, sabemos que estamos cerca a un torneo internacional. Lo que estamos buscando, el primer partido es Millonarios, queremos ganarlo y seguramente eso nos va a tener más cerca de un torneo internacional".



El mensaje de la hinchada

"La hinchada nuestra siempre nos ha acompañado, lo único que quieren ellos es vernos en las mejores posiciones".