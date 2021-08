Harold Rivera, DT de Santa Fe: "Todos estamos dolidos por la situación y las derrotas"

Tras una nueva derrota de Santa Fe en la Liga II del fútbol colombiano; Harold Rivera se pronunció al término del partido de este lunes y entregó sus opiniones de lo que le dejó el 2-0 en contra frente a La Equidad, por la quinta jornada.

"No ha sido un arranque fácil, los números y la posición lo dicen, hemos buscado un revulsivo para darle vuelta a la situación pero no se ha podido. Hablé con los jugadores sobre que el partido era complicado. No encontramos los espacios en el primer tiempo, después nos tocó proponer y adelantar líneas, pero Equidad supo replegarse, nosotros intentamos, quizá no con mucha claridad", expresó Rivera de entrada en la rueda de prensa.

"Hemos venido trabajando con un grupo desde que llegamos, tratando de tener una idea clara, independiente de la estructura. Para este partido teníamos un plan y no lo aplicamos como debía ser, cometimos errores que nos cuestan y no tuvimos claridad", añadió el estratega 'cardenal'.

"Todos estamos dolidos por situación y las derrotas, pero tratamos de tener respuestas positivas y cuando no salen las cosas; llega esa desconfianza", finalizó el técnico del cuadro capitalino.

Santa Fe suma cuatro derrotas y una victoria en lo corrido de la Liga-II y se ubica la posición 18 con tres puntos. Su próxima salida será el sábado 21 de agosto contra Deportivo Pereira.