Harold Rivera: "El equipo no jugó mal; tenemos que tener paciencia y tolerancia"

Este domingo Independiente Santa Fe volvió a ceder puntos en condición de local, luego de igualar sin goles frente al Unión Magdalena. Si bien los dirigidos por Harold Rivera lograron sumar su primera victoria en la liga la fecha pasada, esta es una materia que sigue pendiente en El Campín.

Finalizado el compromiso en el que el conjunto 'cardenal' pudo quedarse los tres puntos, tras dos penaltis errados de Wilson Morelo, el estratega del equipo capitalino compareció ante la prensa para dar sus impresiones del juego.

"Han sido dos partidos en los que hemos encontrado dos equipos que vienen y se nos repliegan y nos cierran los espacios en el último tercio del campo. Nos ha faltado la claridad para romper con una pared o remates de media distancia", expresó de entrada.

Y agregó con respecto a lo sucedido en el 'coloso de la 57', "el Unión Magdalena estuvo esperando a que nos equivocáramos y nos cortaron esas líneas de pases en las que quizás podíamos filtrar. Lamentablemente, los dos penaltis que se erran, independiente de ello, debemos generar más situaciones. La autocrítica la hemos hecho, pero hoy digamos, siento que el equipo no jugó mal, lamentablemente no fuimos claros en esas situaciones de gol, pero tuvimos al rival todo el juego en su arco".

Aquí más declaraciones de Harold Rivera:

*Cosas por mejorar

"Tenemos que insistir más que en crear automatismos, tenemos que mejorar en la toma de decisiones. Eso lo entrenamos precisamente trabajando acciones reales de juego, que es lo que hacemos a diario. Tenemos que mirar también el tema de distancia. Tenemos que resolver esos problemas que nos están generando los problemas rivales. Tenemos que trabajar, mejorar y ser más efectivos. Por la manera en la que ese está elaborando y tratando de jugar el equipo, pienso que vamos a tener mejores partidos".

*La despedida de Leandro Castellanos

"Hablamos con Leandro Castellanos de que tapara al menos un tiempo, pero me dice el departamento médico cuando íbamos a entrar a la cancha que sufrió un dolor en el abductor, entonces preferimos no arriesgarlo. La idea era que mínimo jugara 45 minutos, que bueno que pudo haber hecho su homenaje, pero quedamos tristes de no haberlo podido despedir con una victoria".

*Sobre la hinchada

"La forma de darle tranquilidad a la hinchada es con resultados, ganando. Desafortunadamente, no hemos podido sumar una victoria, pero lo hemos intentado. Si nos sentamos a analizar un partido se ve que el equipo intenta, que se crean opciones, porque producto de los dos penales es que teníamos al rival en el campo de ellos".

*El rendimiento del equipo

"Tenemos que tener paciencia y tolerancia. Estamos trabajando de la mejor manera posible y como dice Christian Marrugo, al equipo se le ve algo. Si yo no viera que el equipo creara una situación o que nos saquen a nuestro arquero figura, todos los partidos sería mejor, apague y vámonos, pero el equipo genera situaciones, va al frente y muestra una idea. Tenemos que crear más opciones de gol".

*José Enamorado como suplente

"Con José Enamorado hemos hablado porque es un jugador que podría estar los 90 minutos y es un jugador desequilibrante, hay situaciones en las que yo pienso en el ida y vuelta, y en tratar de generar, pero también ayudar a defender un poco y en eso estamos trabajando con él".

*Tiempo efectivo de juego

"El Unión Magdalena venía a sacar un resultado y empezó desde su arquero que se tiraba al piso, Ángulo se tiró al piso, cortaban y paraban el juego, entonces yo creo que al árbitro debe agilizar él toma de decisiones porque se cortó mucho el juego. A Ramiro Sánchez le debieron haber sacado tarjeta amarilla desde el minuto 5"