Harold Rivera: “En Santa Fe las fichas se van acomodando y el problema es armar el once”

Diego Valdés convirtió el doblete que le dio este viernes los tres puntos al equipo ‘cardenal’, que ahora está en la segunda posición, con 11 puntos, detrás del líder Deportivo Pasto, con 13.

Harold Rivera, técnico de Santa Fe, se mostró conforme este viernes tras el triunfo 2-0 sobre América, en El Campín, y dijo que su equipo va encontrando los caminos y entendiendo lo que pretende el cuerpo técnico.

“Se van acomodando más las fichas y ahora tenemos problemas para armar ese once titular. Eso es placentero para nosotros porque tenemos una nómina competitiva”, aseguró Rivera.

“Este es un equipo serio, que ha adquirido un convencimiento en conseguir los resultados. Eso es importante para nosotros. Ojalá se puedan convencer de que podemos y sigan confiando en el trabajo”, agregó.

El antioqueño Diego Valdés fue la gran figura de la noche tras convertir el doblete que le dio los tres puntos al equipo ‘cardenal’ que, de momento, se ubica en la segunda posición, con 11 puntos.

Por último, el timonel ‘cardenal’ entregó un breve análisis de lo que fue el partido contra el América, que hizo un buen primer tiempo, pero en el segundo desmejoró en su juego.

“En el primer tiempo no encontramos nuestro juego, no presionamos y el planteamiento quizás era diferente, no había claridad para llegar al arco contrario. América nos presionó y no nos dejó jugar. En el segundo, con las variantes, se dio como lo habíamos pensado”, finalizó.

Santa Fe tendrá varios días para preparar su próximo partido que será el clásico frente a Millonarios, el martes 3 de marzo, a las 7:40 p.m., en el estadio El Campín, de Bogotá.