Harold Rivera, enfocado en el próximo reto de Santa Fe: "Medellín se armó para ser protagonista"

La liga del fútbol colombiano arrancó con toda y luego de dos fechas disputadas los equipos esperan ponerse cada vez más a punto. Independiente Santa Fe es uno de los equipos que quiere ser protagonista y el próximo sábado visitará al Independiente Medellín , en lo que será su segunda salida, puesto que el partido de los 'leones' contra el Deportivo Cali por la fecha 2 fue aplazado porque el estadio Nemesio Camacho El Campín es una de las sedes del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

El técnico Harold Rivera habló este miércoles con la prensa sobre el trabajo del rojo capitalino para lo que será su duelo contra el 'poderoso de la montaña'.

A continuación las declaraciones del entrenador Harold Rivera:

¿Qué deben mejorar, tras lo mostrado en el primer partido?

"Medellín es un equipo que se armó para ser protagonista, los refuerzos fueron los que estaban buscando para las posiciones que creían que tenían debilidad y el partido será difícil y complicado. Debemos mejorar la tenencia, la salida e inicio de juego que no fuimos muy claros en Montería. La presión la intentamos y nos funcionó y de ahí surgieron los goles. No rifar la pelota y el evitar que nos marquen goles sobre todo de la manera que lo hicieron no se justifica por la concentración que debemos de tener y estar siempre atentos porque fueron situaciones que habíamos hablado en la charla técnica. De las fortalezas que tenía este equipo (Jaguares) y que en el segundo gol nos marcan como lo habíamos estudiados a ellos."

¿Qué vio en el primer partido de lo que se ha trabajado?

"Precisamente en cuanto a la presión alta hubo gol empezando el partido y eso es lo que me gusta y que siempre he querido implementar aquí en Santa Fe. El partido que se viene es muy importante, contra un equipo que se armó bien y que hizo un buen juego en Barranquilla contra Junior.".

*Sobre los aspectos físicos del primer encuentro frente a Jaguares

"Que Fabian Viáfara marcara gol, me gusta que los laterales anoten porque esa responsabilidad no solo es de los delanteros, obvio Wilson Morelo y Hugo Rodallega tienen esa tarea, pero también podemos anotar de pelota quieta, de tiro libre o media distancia, que haya variedad en eso. También es muy bueno lo de José Enamorado, que es su primer gol con Santa Fe y eso le da confianza. Estamos trabajando todas esas facetas del juego y siempre que el plan de cada partido se haga de la mejor manera".

*Sobre los jugadores que no han podido debutar hasta el momento

"Queremos tener a todos en plenitud y que estén al 100% en la parte física. Es un proceso porque hay jugadores que no llegaron los primeros días sino que lo hicieron al final, como el caso de Rodallega. Los estamos tratando de nivelar físicamente porque en lo deportivo sabemos que nos pueden dar".