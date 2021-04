Harold Rivera: "Es un clásico, estaremos en nuestra casa y hay que hacerla respetar"

Este domingo por la penúltima fecha de la Liga colombiana , se disputará una nueva edición del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios , el cual será clave para definir los clasificados a la fase final del torneo local.

Tras haberse disputado parte de esta jornada 18, Santa Fe, quien auspiciará cómo local, llega en la tercera posición y con la posibilidad de quedar como líder si consigue la victoria. En cambio su rival, Millonarios, se encuentra en la séptima posición, con 27 unidades.

Harold Rivera, entrenador del conjunto cardenal, habló con GolCaracol.com sobre lo que será esta nueva versión del clásico capitalino entre rojos y azules.

¿Cómo prepara el clásico frente a Millonarios?

"Con la misma importancia que se le da a todos los partidos, sabiendo que este tiene un atenuante distinto para la hinchada y para nosotros también, siempre he dicho que independientemente de la posición en la que se encuentren ambos equipos, y del momento, el clásico es un partido aparte, es una sensación diferente. Nosotros llegamos tranquilos, por haber sumado 30 puntos la fecha anterior, pero eso no significa que estemos relajados y que ya estemos clasificados"

¿El invicto es una presión más?

"Siempre hablamos de ganar en condición de local, tenemos esta posibilidad, de un largo invicto, pero eso pasa a un segundo plano. Lo que buscamos no es no perder de local, es ganar los partidos, por eso salimos en todas las plazas a ganar. Hay rivales que se nos han plantado muy bien y no los hemos podido vulnerar, pero siempre es buscando y pensando que estamos en nuestra casa y la casa hay que hacerla respetar. No hay que dejar que el vecino venga y haga fiesta en casa ajena".

¿Cómo ve al equipo de Alberto Gamero?

"Es un equipo joven, dinámico, con aspiraciones a la clasificación, buscando estar en una mejor posición. Perder un partido en esta instancia lo hace a uno retroceder varios puestos, es lo que de pronto sucedió con Millonarios, pero es un equipo de cuidado, va hacia adelante con jugadores rápidos por las bandas, una mixtura entre experiencia y juventud".

¿La intención es jugar con la necesidad del rival?

"No, a mi no me gusta esperar, a mi me gusta jugar, salir a proponer. Nosotros tenemos nuestra idea de juego la cual plasmamos dentro y fuera de Bogotá. Lo importante es que los jugadores tengan claro cuál es el plan del partido, el cual consta de precauciones con el equipo rival, ver como adquirimos ventaja y realizar diferentes estrategias".

¿Jhon Velásquez estará para el clásico?

"El jueves manifesté, después de hablar con el médico del equipo, que probablemente no estaba. La evolución de jueves a viernes fue muy buena, y por eso practicó de manera normal, con algunos cuidados y un poco diferenciado. Vamos a ver si es posible tenerlo para este compromiso".

