Harold Rivera: "Estoy completamente seguro que Santa Fe clasificará a cuadrangulares finales"

Este domingo, por la fecha 18 de la liga del fútbol colombiano, Millonarios y Santa Fe protagonizaron un reñido partido que terminó ganando el embajador 1-0 con un solitario gol de penalti de Leonardo Castro. Antes los medios de comunicación, el DT del 'león', Harold Rivera, hizo su análisis.

A pesar de que el resultado no los favoreció, el estratega dejó en claro que para él Santa Fe fue mejor dentro del terreno de juego. "Los felicité por el partido que hicieron, lamentablemente no concretamos las situaciones de gol que generamos claras porque las tuvimos. En unas fue Álvaro Montero el que atajó y en otras lanzamos el balón por fuera. Me quedo con lo bueno que hizo el equipo y no nos alcanzó para empatar al menos el partido, los partidos se ganan marcando goles. En esta ocasión perdemos un partido que no merecíamos perder no solo por el trámite del segundo tiempo sino de todo el compromiso".

Luego, manifestó que el arbitraje no fue el mejor y se refirió en específico a un jugador 'azul'. "Nos ganan con una pena máxima, yo nunca hablo de los árbitros, pero porque también no mira las otras situaciones, a mí me parece que Daniel Cataño jugó gratis todo el partido sobre todo por las faltas que hizo, ya es interpretación de los árbitros", expresó el DT 'cardenal'.

Otras declaraciones de Harold Rivera:

*Sobre las acciones de pelota quieta

"En unos partidos hemos tenido efectividad, si nos estaba quedando muy corto los cobros y tampoco hay que desconocer que en Millonarios hay hombres fuertes en la vía aérea. Nosotros trabajamos estas situaciones, el rival también contrarresta. No fuimos efectivos y es algo para revisar, hubo varias acciones como esta y no las aprovechamos como en otros partidos".

¿Cómo ve la clasificación?

"Ganar los partidos sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los que restan, hoy (domingo) no podemos sumar y rivales directos que están cerca de nosotros también perdieron caso Medellín y Junior. Nosotros queríamos sumar, no se dio, se aprieta en la tabla, pero estoy completamente seguro que vamos a clasificar".

*Sobre Juan Daniel Roa

"Todos sabemos lo que ha sido él en esta institución, uno de los jugadores más ganadores. Cuando nosotros tuvimos por primera vez aquí dirigiendo, él mismo nos pidió un nuevo aire porque llevaba mucho tiempo en Santa Fe. Tenía un tema de una lesión de cadera, se le hizo una intervención quirúrgica y ahora lo que estaba tratando es de ponerse en forma. Lo hemos ido llevando para que coja minutos, lo de él no es nada fácil, es una lesión compleja, pero pueden más las ganas de la persona de lo que él puede hacer. Lo ha hecho bien, por eso tomé la decisión de que fuera a titular porque ha mostrado cosas buenas aparte de su trabajo. Ya para el segundo tiempo la amarilla lo mermó un poco porque ya se pierde esa agresividad y por eso se tomó la decisión de que saliera".