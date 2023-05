Harold Rivera fue confirmado como nuevo entrenador del Unión Magdalena

Harold Rivera demoró poco tiempo para encontrar un nuevo equipo. Tras su salida de Independiente Santa Fe, el estratega de 52 años fue oficializado este sábado como nuevo entrenador de Unión Magdalena.

El conjunto samario dio a conocer la 'buena nueva' para todos los hinchas del 'ciclón bananero' por medio de un breve comunicado en sus plataformas oficiales.

"¡Bienvenido a casa!", escribió el Unión en un 'post' en sus redes, el cual fue acompañado por una fotografía de Harold Rivera junto a el exfutbolista David Ferreira, quien lo acompañará como asistente técnico.

Ferreira retorna al equipo, luego de haber estado en el banquillo técnico hace una temporada atrás. Además, José Micciulli se mantiene como preparador físico.

¡Bienvenidos a casa! 🔵🔴



Así queda conformado nuestro cuerpo técnico para este 2023-II. 💪🏻



Harold Rivera - Director Técnico

David Ferreira - Asistente Técnico

José Micciulli - Preparador Físico

"Es un reto duro, pero no hay nada imposible. Tengo la capacidad para hacerlo, por eso estoy acá, por eso me le medí. También quiero aclarar algo, a veces las cosas no son de tema de dinero, sino también es por el cariño que tengo por esta institución. Yo ya estuve acá como técnico y tuvimos una buena temporada. Pasa por eso, esta es una institución que, esté aquí o la distancia, me duele lo que le pasa, por la historia que tiene", esas fueron algunas de las palabras de Harold Rivera tras estampar su firma en el contrato y que recoge el medio 'El Heraldo'.

Rivera, de 52 años, llega a reemplazar en el banco técnico del 'ciclón bananero' al argentino Claudio Rodríguez, quien salió del plantel por los malos resultados en el primer semestre de 2023 y que tienen al conjunto de la capital del Magdalena peleando por mantenerse en la primera categoría del fútbol colombiano.

El director técnico ibaguereño ya tuvo un paso por Unión Magdalena entre 2017 y 2019. En esa época alcanzó a dirigir 85 partidos entre Liga y Copa Colombia, en los que ganó en 39 oportunidades, empató 22 juegos y perdió en 24 ocasiones.

"Hola, les habla Harold Rivera, técnico del Unión Magdalena, y los invito a que nos acompañen en el estadio", eso fue el escueto mensaje que empleó Rivera en las redes sociales del Unión.

Rivera Roa inició su carrera como entrenador en las divisiones menores del Deportes Tolima, y luego pasó a dirigir a las selecciones Sub-15 y Sub-17 de Colombia. Después estuvo en Patriotas, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena y Santa Fe.

El gran reto que tendrá Harold Rivera en el banco del Unión Magdalena para el segundo semestre del 2023 es mantener la categoría. Por el momento, el conjunto samario no ha anunciado ningún refuerzo para su plantel.