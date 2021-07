Harold Rivera le pidió confianza a la hinchada: "Nos hemos levantado de situaciones mucho peores"

El panorama no parece aclarar en las huestes de Independiente Santa Fe, Harold Rivera perdió en el inició del segundo semestre frente al Deportivo Cali, y ahora deberá visitar a Bucaramanga con la necesidad de conseguir una nueva victoria.

El estratega cardenal, atendió a los medios de comunicación previo a su nueva presentación en el rentado local, en su primera intervención habló sobre Ronaldo Dinolis, la nueva incorporación en el ataque del 'león'.

"Es un jugador que nos enviaron para analizarlo, en esta ausencia de gol. tenemos esperanza de que nos pueda ayudar, ya tuvimos la posibilidad de tener prácticas. Tenemos fe de que él y los otros jugadores se potencien mejor. Espero que Ronaldo nos ayude a convertir los goles que nos den puntos y nos ayuden a ganar partidos" expresó Rivera Roa.

Asimismo anunció que aun siguen buscando más fichajes para reforzar el equipo para levantar cabeza, "Hemos solicitado una cantidad de jugadores pero no ha sido fácil la consecución de los mismos por el valor de los jugadores. Por lo pronto estamos buscando un delantero y ayer tuve la posibilidad de hablar con el presidente a ver qué delantero podemos contratar que es el que más necesitamos".

Publicidad



Y reveló las razones por las cuales no se han finiquitado algunas negociaciones, "En algunos casos el presidente ya había logrado un acuerdo con el jugador o el equipo y después el empresario no deja que lleguen. Es la parte económica que cuando el negocio está finalizando, hay unos terceros no han dejado que se finalice la operación".

Por último, Harold Rivera le dejó un mensaje a la hinchada 'cardenal', que ha tenido que vivir un presente no muy alentador, "Sigan confiando, tengan fe en el equipo y los jugadores. Confío en lo que hacemos y si bien no tuvimos un buen remate de competencia y no iniciamos de la mejor manera en este segundo semestre, nos hemos levantado de situaciones mucho peores. No estoy tranquilo, tenemos esas ganas de ser mejores y protagonistas".