Harold Rivera: “Me voy satisfecho con el esfuerzo del equipo, pero hubo un penalti que no se pitó”

Santa Fe firmó la paridad 2 a 2 frente a Deportivo Pasto , por la fecha 11 de la Liga colombiana. Harold Rivera destacó el esfuerzo de sus jugadores, quienes estuvieron dos veces por debajo en el marcador.

En la rueda de prensa, el técnico del ‘león’ indicó: “si bien no se consiguieron los tres puntos, me voy satisfecho con el esfuerzo del equipo, siempre queremos sumar de a tres, pero hoy nos enfrentamos a un rival que hizo el juego lento. Me parece que los mismos jugadores hicieron el juego así. Caímos en baches. Por momentos encontramos el camino, tuvimos varias situaciones y tuvimos la valentía de buscar el resultado y al final fue el empate”.

Analizando al equipo rival señaló, “yo creo que intentamos nuestra idea de juego, pero tuvimos al frente a un equipo que nos hizo sentir incomodos. Se fueron adelante y ni se diga. Nosotros tratamos de generar superioridad numérica. A nosotros nos tocó seguir trabajando cada vez que nos fuimos abajo. Hubo un penal que no se pitó y eso pudo cambiar la historia del partido. Siempre hemos buscado el sumar puntos”.

Santa Fe tuvo un debutante en la noche capitalina, “sobre el jugador Miguel Nazarit fue su debut con el club y el trabajo que le asignamos fue controlar a Medina, considero que cumplió en un partido exigente. Entonces lo veo bien, lo importante es que todos los jugadores están conociendo la idea de juego”.

Otro jugador que significó un punto diferencial fue el autor del tanto del 2-2 final: “Jersson González es una apuesta que tenemos hace mucho tiempo. Las lesiones lo han mermado. Es un jugador al que le tenemos votos, él va por buen camino y yo creo que lo estamos llevando de manera positiva. Él cuando ha entrado ha aportado, es un elemento importante para la institución”.

Al final remató su intervención ante los medios de comunicación diciendo, “la fecha de descanso va a ser demasiado importante para nosotros, porque venimos en una seguidilla de partidos considerable. Nosotros tenemos a varios jugadores en el departamento médico y será bueno darles descanso por sus dolencias. En lo físico y en lo anímico será una fecha de descanso importante”.