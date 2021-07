Harold Rivera mostró su inconformidad: "Queríamos venir a sumar y cometimos errores garrafales"

Independiente Santa Fe cayó este domingo 4-3 frente a Atlético Bucaramanga, en el marco de la segunda fecha de la Liga colombiana 2021-II y, tras finalizar el encuentro, el entrenador 'cardenal', Harold Rivera, dio la cara y se mostró inconforme por el juego de sus dirigidos.

"La sensación es que fuimos muy ingenuos, sabíamos que ese era el juego de Bucaramanga, iban a jugar largo y los errores individuales hicieron que el colectivo no estuviera bien en ese primer tiempo. No podemos tener tanta ingenuidad, no podemos jugar de esa manera", dijo de entrada Rivera.

"Aquí hay que seguir trabajando, pienso que nosotros le dimos las armas al rival. Queríamos venir a sumar y cometimos errores garrafales", añadió el estratega del cuadro bogotano.

"Nosotros también estamos preocupados, le ponemos la cara a la situación, sabemos que hay que ganarle a Nacional, a Millonarios, esto es trabajar y corregir lo más pronto posible", respondió Rivera, ante la pregunta de qué decirle a los hinchas santafereños, tras iniciar con dos derrotas en la Liga colombiana.