Harold Rivera: “Muchas cosas no me gustaron del equipo, sabíamos que el rival no sería fácil”

Santa Fe lució mal, pero al final empató 1-1 con el Pereira, en Bogotá, sin embargo, su técnico Harold Rivera no quedó nada contento.

“Muchas cosas no me gustaron del equipo, malas entregas, y desde ahí cortábamos el juego mal, estábamos caminando la cancha, el rival sabíamos que no sería fácil, que sería complicado, no me gustaron ciertas cosas del partido”, afirmó de entrada.

Por la misma línea, Rivera señaló que “lo intentábamos pero no encontrábamos el camino, no estamos acostumbrados a ver ese Santa Fe y menos de local”.

Por otra parte, afirmó que el campeonato está muy reñido y no pueden confiarse en las últimas tres fechas del ‘todos contra todos’.

“Estamos a un punto del primero, y a uno también del noveno, acá cualquiera se puede quedar por fuera. Ahora hay que analizar lo que se viene, siempre hablo de la recuperación de jugadores y esperamos el martes contra Alianza Petrolera lo saquemos adelante”, concluyó el técnico de Santa Fe.